Scambio con la Juve e clausola aggirata: addio Roma

Calciomercato Roma, blitz col ritorno di fiamma della Juventus e scambio a sorpresa sul piatto. Giuntoli vuole aggirare la clausola per bruciare la concorrenza del club giallorosso e non solo.

Sono giornate decisive quelle che coinvolgono i club italiani nella marcia di avvicinamento al calciomercato estivo. Questa sera partirà ufficialmente Euro 2024 in Germania, con tanti calciatori in vetrina in ottica trasferimenti nei prossimi mesi. Sia la Roma che la Juventus sono attesa da una sessione di trattative decisiva in ottica di ripartenza stagionale. I bianconeri hanno da poco nominato ufficialmente Thiago Motta, alla prima grande panchina dopo l’exploit a Bologna. La Roma riparte da Daniele De Rossi come guida tecnica, affiancato dal volto nuovo Florent Ghisolfi, arrivato dal Nizza in Ligue 1.

Il varco del calciomercato estivo attende Roma e Juventus, alle prese con una fase di ricostruzione dedicata ai volti nuovi. I bianconeri, guidati nel mercato da Cristiano Giuntoli, hanno accolto ufficialmente Thiago Motta in panchina. Daniele De Rossi è invece la certezza da cui ripartire in casa Roma, con la squadra giallorossa che si affida all’operato del francese Florent Ghisolfi, arrivato come erede di Tiago Pinto dopo l’addio a febbraio. E tornando indietro di dodici mesi, rispunta un nuovo duello in attacco che coinvolge bianconeri e giallorossi nella sessione di mercato ordinario, che si aprirà ufficialmente a luglio.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Morata: clausola aggirata con lo scambio

Riflettori accesi sul futuro di Alvaro Morata, ancora una volta in rotta d’uscita dall’Atletico Madrid. Il centravanti spagnolo torna ad essere accostato alla Serie A, con la Roma che è a caccia di un nuovo terminale offensivo dopo l’addio a Romelu Lukaku e col futuro di Tammy Abraham in bilico.

Lo spagnolo torna un profilo da monitorare in casa giallorossa in vista della sessione estiva, ed anche il Milan potrebbe tornare a pensarci nella caccia all’erede di Giroud. Ma la concorrenza della Juventus, dove Morata ha già giocato in due esperienze, rischia di far saltare il banco. Secondo quanto scrive ‘Tuttosport’, i bianconeri potrebbero inserire il cartellino di Kean nello scambio con i Colchoneros. Il centravanti ex Hellas Verona è valutato circa 15 milioni di euro, che andrebbero a pareggiare i conti con la clausola d’addio di Morata.