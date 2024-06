Chiesa firma dopo l’Europeo: decisione ufficiale

Il futuro di Federico Chiesa anima il calciomercato estivo della Serie A. Appuntamento decisivo per la firma dell’esterno bianconero dopo l’Europeo in Germania.

Mentre l’Europeo in Germania entra nel vivo, oggi l’esordio di altre nazionali blasonate come il Belgio e la Francia, il futuro di Federico Chiesa continua a tenere banco. L’esterno della Juventus, che ha ben impressionato all’esordio con l’Italia, accende le fantasie del calciomercato estivo senza accordo sul rinnovo in casa bianconera. Il contratto per l’attaccante ex Fiorentina è in scadenza tra dodici mesi, e in estate potrebbe lasciare la Continassa per evitare di iniziare la prossima stagione in scadenza contrattuale. In Italia le due squadre più attive sulle sue tracce sembrano essere la Roma di Daniele De Rossi ed il Napoli targato Antonio Conte.

Sarà un calciomercato estivo delle prime volte in Serie A. In casa Roma, oltre all’esordio di Florent Ghisolfi come nuovo dirigente, c’è Daniele De Rossi che per la prima volta in panchina potrà pianificare la stagione dalle fondamenta. L’ex Capitano giallorosso nelle sue due esperienze fin qui è sempre stato chiamato in corsa, a partire dalla Spal, fino ad arrivare alla chiamata dei Friedkin dello scorso gennaio. Sarà la prima volta sulla panchina del Napoli per Antonio Conte, che è stato scelto da De Laurentiis per ripartire dopo una stagione estremamente deludente in casa partenopea. Entrambe le squadre sono state segnalate sulle tracce di Federico Chiesa, il cui futuro alla Juve di Thiago Motta appare sempre più in bilico.

Futuro Chiesa, appuntamento con Ramadani dopo l’Europeo: la posizione della Juve

E non è un caso che il profilo dell’esterno offensivo sia ampiamente gradito nelle due piazze italiane. La Roma vuole rifondare il pacchetto offensivo, consegnando a De Rossi giocatori motivati e di gamba. Il Napoli deve fare i conti con il caso Kvaratskhelia, messo sul mercato dal procuratore e dal padre.

Per quel che riguarda il futuro di Chiesa arriva un importante annuncio che fa chiarezza sulla posizione della Juventus e sul prossimo incontro con Ramadani. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano su ‘X’, l’incontro decisivo per il futuro dell’attaccante arriverà dopo l’Europeo. La Juve non chiude le porte al rinnovo di contratto ma trattative concrete in tal senso non sono state intavolate.