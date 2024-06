L’accordo ufficiale lo porta alla Roma: bomba Chiesa

Calciomercato Roma, l’accordo ufficiale apre la porta al colpaccio Chiesa per Daniele De Rossi. Ecco l’indizio che può avvicinare l’esterno bianconero a Trigoria, fari puntati su Ghisolfi.

Tra poco più di dieci giorni si aprirà ufficialmente il calciomercato estivo ed in casa Roma i riflettori sono puntati sulle prossime mosse di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese, che è arrivato dal Nizza ai giallorossi, sta gettando le basi per la prossima stagione insieme a Daniele De Rossi. Dopo le prime riunioni, che hanno coinvolto anche le più alte cariche dirigenziali in casa romanista, è già spuntato un accordo per un colpo di prospettiva nel mercato estivo della squadra giallorossa. L’operazione in chiusura potrebbe essere strettamente legata al futuro di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus e sogno proibito per i giallorossi di DDR.

Si avvicina l’apertura del calciomercato estivo, mentre entra nel vivo anche Euro 2024 in Germania. L’esordio dell’Italia di Spalletti ha visto gli azzurri superare di misura l’ostacolo Albania, con Lorenzo Pellegrini unico romanista schierato da titolare dall’ex allenatore giallorosso. In parallelo si muove il calciomercato estivo della Roma, con diverse tracce da seguire per la coppia De Rossi – Ghisolfi in vista delle prossime settimane. Il nome più caldo, restando in tema azzurro, porta a guardare al futuro di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus con il contratto in scadenza tra dodici mesi.

Calciomercato Roma, c’è Ramadani dietro Sangaré: svolta Chiesa per De Rossi

Il futuro dell’esterno offensivo sembra destinato a risolversi dopo l’Europeo, mentre la Roma ha già incontrato il suo procuratore Fali Ramadani. L’agente oltre a Federico Chiesa, cura gli interessi di altri calciatori accostati alla lista dei desideri di Ghisolfi, che ha già trovato l’accordo per un colpo in prospettiva.

Parliamo di Buba Sangaré, terzino destro classe 2007 in arrivo alla Roma dal Levante. L’agenzia che cura gli interessi del giovane laterale è la JCR Sport, satellite della Lian Sport Group di Ramadani. In questa ottica, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, l’acquisto imminente del terzino potrebbe fare da apripista all’arrivo di Federico Chiesa alla Roma. Altri obiettivi giallorossi curati da Ramadani sono la punta Banza ed il terzino Fresneda.