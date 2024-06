Scambio rossonero e addio Juve: Roma KO

Il calciomercato estivo della Roma va ad intrecciarsi con le manovre della Juve di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli studia lo scambio a sorpresa per il colpo rossonero, avviso a Ghisolfi e De Rossi.

La Juve inizia a muoversi sul calciomercato in entrata, focalizzandosi sul centrocampo da consegnare a Thiago Motta. Cristiano Giuntoli è ad un passo dall’acquisto di Douglas Luiz, protagonista nell’ultima stagione di Premier League con la maglia dell’Aston Villa. Il centrocampista brasiliano arriverà alla corte di Motta grazie ad una maxi operazione orchestrata dal dirigente ex Napoli, con l’inserimento dei cartellini di Iling jr e Barrenechea decisivo per la fumata bianca. I due giovani sbarcheranno in Premier League, mentre non sono finiti i movimenti nella zona nevralgica di gioco in casa bianconera.

I punti fermi del centrocampo della Juve nella prossima stagione, oltre all’imminente arrivo del brasiliano dalla Premier League, sono gli azzurri Locatelli e Fagioli. Mentre resta ancora tutto da sciogliere il nodo legato alla permanenza di Adrien Rabiot alla Continassa la prossima stagione. Lo stallo per il rinnovo del centrocampista ex PSG continua in casa bianconera e Cristiano Giuntoli ha già intensificato i contatti per il potenziale erede del calciatore classe ’95. In caso di addio dopo cinque stagioni al club bianconero l’erede designato dall’ex Napoli è un connazionale del centrocampista, segnalato anche come possibile obiettivo della Roma di De Rossi e Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, la Juve non molla Thuram: scambio a sorpresa col Nizza

Fari puntati sul futuro di Khephren Thuram, centrocampista fratello dell’attaccante interista, in forza al Nizza da dove è arrivato Ghisolfi. Il club rossonero potrebbe cedere il classe 2001 alla Juventus, che può fare nuovamente leva sulla formula dello scambio per arrivare alla fumata bianca decisiva.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’asso nella manica di Cristiano Giuntoli sarebbe il centravanti polacco Arkadiusz Milik. L’ex Napoli, che ha saltato l’Europeo causa infortunio, non è nella lista degli incedibili ed il suo cartellino potrebbe finire nell’operazione che porta Thuram alla corte di Thiago Motta in estate.