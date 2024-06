Colpaccio Roma, 35 milioni in Serie A: De Rossi scippa l’Inter

Il calciomercato estivo si avvicina e la Roma di Daniele De Rossi torna a puntare il colpaccio in Serie A. Il colpo si può chiudere sulla base di 30 milioni di euro, con l’Inter sorpassata.

Tra quattro giorni apriranno ufficialmente i battenti della sessione di calciomercato estivo. L’ultimo fine settimana di giugno si preannuncia decisivo in ottica trasferimenti in casa Roma, sia sul fronte delle cessioni che su quello dei nuovi arrivi. La squadra giallorossa si è già mossa con diverse manovre ufficiali. Il mese scorso c’è stato il riscatto del terzino Angelino, che arriva in via definitiva dal Lipsia. Mentre in questi giorni è arrivata prima la cessione ufficiale di Andrea Belotti, acquistato dal Como in attacco, poi il rinnovo ufficiale di Daniele De Rossi, che ha prolungato l’accordo con i giallorossi fino al 2027. Ora in entrata spunta nuovamente una suggestione da oltre 30 milioni in Serie A.

La cessione a titolo definitivo del Gallo, dopo un non esaltate prestito alla Fiorentina, sorride alle finanze della Roma. La squadra giallorossa piazza una plusvalenza netta con l’affare Belotti considerato che l’attaccante arrivò a parametro zero dopo la scadenza del contratto dal Torino. Inoltre i giallorossi risparmieranno sul monte ingaggi, liberando uno stipendio ingombrante in attacco. Proprio nel pacchetto offensivo si accendono i riflettori sulle manovre in entrata di Florent Ghisolfi, accostato a tante piste in Italia e non solo. Se per quel che riguarda il ruolo del centravanti salgono le quotazioni del norvegese Strand Larsen del Celta Vigo, c’è un’altra pista suggestiva in attacco che punta uno scandinavo protagonista della scorsa Serie A.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Gudmundsson: colpo da 35 milioni

Si riaccende la traccia che porta la Roma all’obiettivo Albert Gudmundsson per l’attacco della Roma di Daniele De Rossi. L’islandese è reduce da un’ottima stagione col Genoa, certificata dal bottino di 14 gol e 7 assist messi a segno sotto la Lanterna.

Accostato a più riprese alle big di Serie A, con l’Inter in testa, ora il suo nome torna a stuzzicare le fantasie della Roma dei Friedkin. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ l’attaccante islandese potrebbe lasciare Genova sulla base di un’offerta da 30-35 milioni di euro.