Calciomercato Roma, fumata grigia Ghisolfi: offerta dimezzata

Il calciomercato in entrata della Roma si sblocca con l’arrivo di Enzo Le Fée a centrocampo. Florent Ghisolfi continua a lavorare per piazzare i rinforzi richiesti da Daniele De Rossi.

Dopo aver piazzato un colpo di prospettiva per la corsia di destra, il giovane Sangaré prelevato dal Levante, in queste ore la Roma ha accolto Enzo Le Fée. Il centrocampista francese arriva dal Rennes e dopo le visite mediche di rito firmerà il contratto che lo lega alla squadra allenata da Daniele De Rossi. I giallorossi continuano a monitorare diverse piste in entrata, con un accento sulla corsia mancina dopo l’addio in scadenza di contratto di Leonardo Spinazzola. L’erede del laterale umbro, che sta per firmare con il Napoli di Antonio Conte, è stato scelto in Serie A da Florent Ghisolfi.

Rinforzato il pacchetto di centrocampo della Roma con l’arrivo del francese Le Fée ora Ghisolfi esce allo scoperto anche sulla corsia mancina. Nel mese di maggio è arrivato il riscatto definitivo dello spagnolo Angelino da Lipsia, unico terzino di ruolo a sinistra per Daniele De Rossi. I giallorossi hanno infatti salutato a parametro zero Leonardo Spinazzola, promesso sposo del Napoli di Antonio Conte. Per raccoglierne l’eredità in casa Roma è stato scelto il laterale mancino Antonino Gallo del Lecce. Il classe 2000 è legato a livello famigliare con Guillermo Giacomazzi, vice di DDR in panchina, che è il suocero del terzino siciliano.

Calciomercato Roma, braccio di ferro per Gallo: la richiesta economica del Lecce

E Ghisolfi avrebbe rotto gli indugi con i salentini, presentando una prima offerta da 5 milioni di euro per il terzino sinistro. Offerta che il Lecce ha però rispedito al mittente, il club pugliese sembra intenzionato a chiedere sostanzialmente il doppio per lasciare partire il terzino mancino.

Secondo quanto scrive il sito Pianetalecce.it, la richiesta dei giallorossi salentini è di circa 10 milioni di euro. Ghisolfi dovrà quindi raddoppiare la prima offerta per trovare la fumata bianca totale in Serie A. La palla dunque passa nuovamente al club capitolino, vedremo se il francese deciderà di investire il doppio di quanto messo sul banco in queste ore.