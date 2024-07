Calciomercato Roma, doppia svolta Ghisolfi: bomber da 28 gol

Il calciomercato estivo della Roma entra nel vivo dopo l’arrivo di Enzo Le Fée a centrocampo. Ghisolfi a caccia del nuovo centravanti da consegnare a Daniele De Rossi.

La nuova stagione della Roma è già iniziata e Florent Ghisolfi ha messo le mani sul primo rinforzo a centrocampo nelle scorse ore. Ieri è sbarcato a Fiumicino Enzo Le Fée, duttile centrocampista che arriva dal Rennes per circa 23 milioni di euro. Dopo aver accolto il connazionale il dirigente transalpino si concentra sul pacchetto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Dal parco attaccanti di Trigoria hanno già salutato Andrea Belotti, che ha firmato col Como, e Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito secco di dodici mesi fa.

Tra i tanti nomi accostati alla lista dei desideri giallorossa in attacco spunta una nuova pista in Belgio e non solo. Una galassia di profili è accostata alle manovre di Florent Ghisolfi, alla prima sessione di calciomercato dopo la firma con la Roma. Dopo aver puntellato il centrocampo con l’arrivo di Le Fée dal Rennes, la squadra giallorossa sonda nuove opportunità nel ruolo di centravanti per mister De Rossi. Il dirigente francese sembra intenzionato a mollare due piste in Spagna, per via delle richieste economiche esose imposte dai club, mentre spunta una nuova traccia che punta al campionato belga nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, doppio stop in Liga: Ghisolfi guarda in Belgio

Dopo il centrocampo la Roma può concentrarsi sul ruolo del nuovo centravanti in questa prima fase del calciomercato estivo. Tra i tanti nomi accostati al taccuino di Florent Ghisolfi c’è una doppia svolta in Liga che allontana la squadra giallorossa. Parliamo dei profili di Sorloth del Villarreal e Omorodion, di proprietà dell’Atletico Madrid.

Le richieste dei club spagnoli sono considerate troppo alte dalla dirigenza romanista, come scrive l’edizione odierna di ‘Leggo’. Restano in piedi altre due piste in Europa, quella che porta al georgiano Mikautadze, protagonista ad Euro 2024 ma su cui c’è forte la concorrenza del Monaco. Una nuova traccia porta la Roma a guardare a Kevin Denkey, esploso lo scorso anno al Cercle Bruges con 28 gol stagionali, non male per un classe 2000.