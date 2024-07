Milan-Roma è già finita: Ancelotti fa saltare il banco

Dal Milan alla Roma, il blitz di Ancelotti a centrocampo riscrive gli equilibri del calciomercato estivo. I fari del Real Madrid puntano un protagonista dei rossoneri la passata stagione.

Il calciomercato estivo della Serie A vede nuovi intrecci sull’asse tra la Roma ed il Milan. La squadra rossonera ha scelto l’ex giallorosso Paulo Fonseca per la panchina, dopo l’addio a Stefano Pioli nella passata stagione. Come dodici mesi fa le due squadre italiane sono protagoniste di diversi scenari che si sovrappongono in ottica calciomercato estivo, con Alvaro Morata che è stato nuovamente accostato ai due team di Serie A, con i rossoneri che appaiono in vantaggio. Mentre sul fronte delle uscite in casa lombarda c’è da registrare il blitz del doppio ex, Carlo Ancelotti, pronto a piombare su un titolare milanista in rotta d’addio.

Il Real Madrid può rimescolare le carte e scompigliare gli equilibri di mercato tra Milan e Roma. I rossoneri sono sempre più vicini all’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, mentre potrebbero perdere uno dei protagonisti e titolari della passata stagione agli ordini di Stefano Pioli. Il profilo era finito anche sul taccuino della Roma di Daniele De Rossi, che si è rinforzata a centrocampo con l’arrivo di Enzo Le Fée dal Rennes. Sempre nel ruolo nevralgico di gioco era spuntata la suggestione Tijjani Reijnders, centrocampista olandese in uscita dalla squadra rossonera.

Addio Milan ma niente Roma, irrompe Ancelotti : fari puntati su Reijnders

Il mediano classe 1988, attualmente impegnato con l’Olanda ad Euro 2024, non è considerato intoccabile dalla dirigenza rossonera. Il suo cartellino è stato anche proposto alla Roma, ma i costi dell’operazione rischiano di essere proibitivi per le manovre in entrata di Florent Ghisolfi.

A complicare la strada verso il centrocampista olandese del Milan spunta anche la concorrenza di Carlo Ancelotti. Il Real Madrid ha messo nei radar il centrocampista in uscita dai rossoneri, come evidenziato dal giornalista Ekrem Konur su ‘X’. Questa sera l’Olanda giocherà la semifinale contro l’Inghilterra, mentre il tecnico detentore della Champions League fiuta il colpaccio in mediana.