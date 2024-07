Addio Roma: vola dal grande ex in Turchia

Calciomercato Roma, gli scenari in uscita per Florent Ghisolfi si accendono in queste ore. L’addio da Trigoria appare scontato, vola dal grande ex in Turchia.

Dopo aver rinforzato il centrocampo con la firma di Enzo Le Fèe, Florent Ghisolfi continua a sondare diverse tracce sia in entrata che in uscita. Il calciomercato della Roma ruota intorno alla cessione di diversi elementi ritenuti sacrificabili da Daniele De Rossi, con un canale fitto tra la Capitale e l’Arabia Saudita. Houssem Aouar è ad un passo dallo sbarco nella Saudi Pro League, insieme al giovane Oliveras. Mentre vista Turchia arriva una svolta potenzialmente decisiva sul fronte delle cessioni.

Mentre la Roma continua a lavorare su diverse piste in entrata, dal nuovo centravanti alle corsie esterne, si accendono i riflettori sulle manovre in uscita di Florent Ghisolfi. Il dirigente transalpino ha rafforzato il centrocampo di Daniele De Rossi con l’arrivo del connazionale Enzo Le Fèe a centrocampo. Nella stessa porzione di campo è pronto a salutare Houssem Aouar dopo una stagione. L’ex Lione è ad un passo dall’Al Ittihad, che ha messo le mani anche sul giovane Oliveras. Oltre alla pista araba in uscita c’è un canale importante che vede i giallorossi guardare in Turchia per la cessione di un esubero ai margini del progetto di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Karsdorp ha scelto: vuole l’ex tecnico in Turchia

Fari puntati su Rick Karsdorp, terzino destro fuori dai piani di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione. L’olandese potrebbe seguire le orme di Ciro Immobile, che in queste ore è sbarcato ad Istanbul per firmare con il Besiktas.

Proprio la squadra bianconera è stata accostata al futuro del laterale ex Feyenoord, oltre all’interesse del Trabzonspor. Ma, secondo quanto evidenzia l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, l’olandese avrebbe già scelto il Besiktas. Decisiva la presenza in panchina di Giovanni Van Bronckorst, che ha già allenato il terzino in quel di Rotterdam. La fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta, Karsdorp ha già scelto la sua nuova squadra. Il club turco per fare spazio al terzino giallorosso deve però risolvere la questione in uscita, considerato il tetto massimo agli stranieri in rosa.