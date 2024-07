Ha già preso l’aereo, terzo colpo UFFICIALE per la Roma

Calciomercato Roma, è una questione di ore per il terzo colpo in entrata messo a segno da Florent Ghisolfi. Arriva la conferma ufficiale, il calciatore è in volo verso la Capitale.

Il calciomercato estivo della Roma arriva ad un punto di svolta a due settimane dall’apertura della sessione estiva. La prima firma portata a casa da Florent Ghisolfi, alla prima sessione di trattative dopo l’arrivo in giallorosso, è stata la conferma tramite riscatto del terzino spagnolo Angelino. In seguito è arrivato un colpo di prospettiva, con la firma del giovane Sangaré dal Levante, poi il rinforzo Enzo Le Fèe a centrocampo. La campagna acquisti non è certo terminata qui per il dirigente transalpino, pronto al terzo colpo in entrata per Daniele De Rossi.

Mentre si muove il fronte delle cessioni, con la partenza di Houssem Aouar e Jan Oliveras verso l’Arabia Saudita, Florent Ghisolfi ha chiuso per il terzo colpo in entrata nella sessione di calciomercato estivo della Roma. Il dirigente transalpino deve colmare ancora tante caselle mancanti in entrata, con un accento sulle corsie esterne e sul nuovo centravanti da consegnare a Daniele De Rossi. Uno slot rimasto vacante, dopo la data del primo luglio, è anche quello del secondo portiere. La Roma ha salutato in scadenza di contratto Rui Patricio e, sempre a parametro zero, ha già scelto il vice Mile Svilar, protagonista di una seconda metà di stagione da assoluto protagonista.

Calciomercato Roma, il vice Svilar in volo da De Rossi: terzo colpo Ghisolfi

I nomi più caldi accostati al taccuino di Florent Ghisolfi erano quelli del belga Bodart e dell’italiano Gollini, ma la fumata bianca definitiva è invece arrivata a parametro zero in Olanda. Nelle scorse ore era emerso l’accordo chiuso tra la Roma ed il portiere australiano Mathew Ryan, che in queste ore è in volo verso l’Italia.

L’estremo difensore classe 1992 era svincolato dopo l’esperienza all’Az Alkmarr ed è stato intercettato all’aeroporto di Amsterdam in partenza verso Roma, come testimoniato su ‘X’ da Gianluca Di Marzio. L’australiano sbarcherà nel tardo pomeriggio nella capitale, la Roma sistema così la porta di Daniele De Rossi.