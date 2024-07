Quarto colpo Roma: fumata bianca Ghisolfi

Calciomercato Roma, fari puntati sulle manovre in entrata di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese si avvicina al quarto colpo della sessione estiva, ecco cosa manca per la fumata bianca.

Mentre la Roma tornerà in campo questo pomeriggio, per il primo test amichevole della nuova stagione, il calciomercato estivo regala nuovi scenari in entrata per Florent Ghisolfi. Tra poche ore la squadra giallorossa affronterà in amichevole il Latina, poi dal 3 al 10 agosto volerà in Inghilterra per una mini tournée estiva che culminerà nella sfida all’Everton. Parallelamente agli impegni in campo si muovono le manovre del nuovo dirigente francese, responsabile del calciomercato in casa giallorossa. Sono tanti i rinforzi ancora attesi per la squadra guidata da Daniele De Rossi, con un focus puntato sul pacchetto offensivo e sulle corsie esterne. Ecco cosa manca per la fumata bianca finale che porterà al quarto colpo in entrata della sessione estiva.

Per quanto riguarda il settore offensivo i nomi più caldi sono ora quelli di Matias Soulè per la fascia d’attacco ed En-Nesiry come nuovo centravanti. Florent Ghisolfi tratta con la Juventus e con il Siviglia per arrivare a dama il prima possibile, ma si concentra anche sulle corsie esterne, dove vanno colmate due caselle in vista della prossima stagione in casa Roma. In particolare sulla corsia sinistra si cerca l’erede di Leonardo Spinazzola, passato a parametro zero al Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, attesa europea per Dahl: cosa manca per la firma

Da tempo il radar giallorosso è puntato in Svezia, dove Ghisolfi ha trovato l’accordo con il Djurgadens per l’operazione Dahl, su una cifra di circa 3.5 milioni di euro.

Sul terzino scandinavo è spuntata anche la concorrenza del Feyenoord, ma la Roma sembra sempre più vicina a chiudere il quarto colpo in entrata. Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, per la fumata bianca decisiva è questione di tempo. La squadra svedese è in lotta per il vertice del campionato col Malmo ed attesa dai play off di Europa League. Proprio dopo l’impegno europeo, contro il Progres Niederkorn, potrebbe arrivare la firma del terzino sinistro classe 2003. Lo svedese è pronto a sbarcare a Trigoria come alternativa dello spagnolo Angelino sull’out di sinistra