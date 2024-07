La Roma agli arabi, addio Friedkin da 1 miliardo di euro

Il futuro della Roma può conoscere un punto di svolta clamoroso con il passaggio di consegne dalla famiglia Friedkin al fondo Pif in Arabia Saudita. Spunta la valutazione da 1 miliardo per il club giallorosso.

Nel pieno della sessione di calciomercato estivo giungono nuove indiscrezioni dell’interesse del fondo arabo Pif nell’acquisto della Roma. La famiglia Friedkin, al timone della squadra giallorossa dall’estate del 2020, sarebbe tentata da un’offerta irrinunciabile proveniente dal Public Investment Fund (Pif) dell’Arabia Saudita. Il fondo Saudita sembra avere intenzione di affondare il colpo per succedere alla famiglia statunitense, che nel frattempo sta allargando il suo raggio d’azione calcistico con l’acquisto dell’Everton in Premier League.

Voci di un assalto arabo alla Roma tornano a rincorrersi mentre il calciomercato estivo dei giallorossi può decollare nei prossimi giorni. La squadra guidata da Daniele De Rossi, che ieri è scesa in campo per la prima amichevole della preparazione estiva, ha rotto gli indugi per rafforzare il pacchetto offensivo nel mercato estivo. I due profili più caldi in entrata per le manovre di Florent Ghisolfi sono quelli di Matias Soulè, in uscita dalla Juve e di En-Nesiry come nuovo centravanti dal Siviglia. I prossimi giorni possono rivelarsi decisivi in tal senso, con i giallorossi pronti ad investire circa 50 milioni di euro per rafforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Nel frattempo tornano di stretta attualità le sirene dell’Arabia Saudita sul club guidato dalla famiglia Friedkin.

Cessione Roma, confermata la pista araba: 1 miliardo per Friedkin

A confermare l’interesse nell’acquisto societario della Roma da parte del fondo Pif è la testata Adnkronos, che fissa in un miliardo di euro la cifra della maxi operazione che verrebbe i sauditi prendere il timone della società giallorossa.

Secondo il media la proprietà statunitense, che ha un patrimonio stimato in 6.4 miliardi di dollari, potrebbe cedere al corteggiamento del fondo arabo in caso di offerta da 1 miliardo di euro per l’acquisizione della Roma. La maxi offerta aumenterebbe di circa 300 milioni di euro il valore attuale stimato della proprietà giallorossa.