Dal Milan alla Roma, avviso da 20 milioni: cessione bloccata

Calciomercato Roma, offerta da 20 milioni e sorpasso ai danni del Milan. Il blitz può far saltare il banco per la Serie A, mentre il club blocca la cessione in estate.

Il calciomercato estivo vede Roma e Milan protagoniste di un nuovo intreccio, con i radar attivi in Sud America. Spunta l’offerta da 20 milioni a centrocampo che ostacola le manovre dei due club in Serie A, mentre la società proprietaria del cartellino tenta di alzare il muro in estate, bloccando la cessione. Ecco il nuovo scenario con il blitz in Premier League che diventa un avviso alle due squadre del campionato italiano.

Le manovre del calciomercato estivo vedono Roma e Milan intrecciare nuovamente le proprie strade. Entrambi i club non sono ancora decollati sul fronte dei nuovi acquisti, con i giallorossi che si sono mossi principalmente a centrocampo, mentre i rossoneri hanno chiuso il primo colpo in attacco. A Trigoria il colpo più importante fin qui è stato l’arrivo di Enzo Le Fée in mezzo al campo, mentre il Milan ha ufficializzato la firma di Alvaro Morata, accostato tempo fa anche alla lista dei desideri giallorossa. Sempre nel pacchetto offensivo i rossoneri sono stati accostati al futuro di Tammy Abraham, mentre c’è un nuovo intreccio a centrocampo che coinvolge i due club.

Calciomercato Roma, Milan sorpassato: blitz da 20 milioni in Premier League

Fari puntati sul colombiano Richard Rios, in forza al Palmeiras e reduce dalla finale di Coppa America vinta dall’Argentina. Il duttile centrocampista è finito nel mirino della Serie A e della Premier League. Dal campionato inglese spunta l’offerta da 20 milioni del Manchester United per il sudamericano.

A riferirlo è il giornalista Rudy Galletti su X, che svela il tentativo di sorpasso dei Red Devils ai danni di Milan e Roma. Dal canto suo il club brasiliano alza però il muro, tentando di bloccare la cessione del duttile centrocampista colombiano in questi mesi estivi. Qualora l’offerta venga rispedita al mittente l’avviso, anche per i club italiani, disegna un nuovo scenario nel settore nevralgico di gioco.