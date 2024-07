Chiusura ad un passo Dovbyk-Roma: incontro imminente e nuovo rilancio

Calciomercato Roma, la trattativa per portare a Trigoria Artem Dovbyk entra nella fase più calda. Nuovo rilancio giallorosso e incontro fissato per la fumata bianca definitiva.

La Roma di Daniele De Rossi resta a secco nell’amichevole contro il Tolosa a Trigoria, dove i francesi hanno superato per 1-0 la squadra giallorossa. Il tecnico romanista si è detto fiducioso del lavoro che la squadra sta svolgendo in queste settimane di preparazione estiva. Per la prima volta, oltre alla sconfitta in amichevole, la Roma non ha trovato la via della rete nella gara disputata a Trigoria, con Paulo Dybala e Tammy Abraham che non sono riusciti ad incidere verso la porta del club transalpino. Ed è proprio in attacco che si stanno concentrando gli sforzi di Florent Ghisolfi in entrata, con il bomber Artem Dovbyk sempre più vicino alla chiusura con il club giallorosso.

Se oggi è il giorno di Matias Soulé, atteso a Roma per le visite mediche e la firma con i giallorossi, Florent Ghisolfi sembra pronto a chiudere anche per il colpo Artem Dovbyk. Il bomber ucraino, trascinatore del Girona e capocannoniere della Liga lo scorso anno, è ad un passo dalla chiusura per il trasferimento a Trigoria. I giallorossi, così come nell’affare Soulé, dopo aver trovato l’intesa totale col calciatore stanno lavorando per limare le richieste economiche del club spagnolo. L’attaccante ucraino non è stato schierato nell’ultima amichevole del Girona, mentre il suo agente semina indizi sui social di un imminente passaggio del bomber in giallorosso.

Calciomercato Roma, Dovbyk in chiusura: nuovo rilancio e appuntamento decisivo

L’offerta della Roma per convincere definitivamente il Girona a cedere il centravanti ucraino si assesta su 37 milioni di euro, vicino alla clausola rescissoria fissata a quaranta milioni dagli spagnoli. I giallorossi hanno confermato le cifre dell’offerta e sarebbero disposti ad aggiungere il 15 % sulla futura rivendita del classe ’97.

La ‘Gazzetta dello Sport’ svela anche come sia previsto oggi un nuovo incontro, potenzialmente decisivo, tra i due club per la fumata bianca finale. Dopo aver chiuso il colpo Matias Soulé in attacco la Roma è pronta ad abbracciare il nuovo bomber da consegnare a Daniele De Rossi.