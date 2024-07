Game over Juve: accordo totale e via libera Roma

Nuovo intreccio di calciomercato che coinvolge Juve e Roma in questa sessione estiva. L’accordo totale sorride ai giallorossi, mentre per Giuntoli è tutto da rifare.

Dopo l’operazione che ha visto Matias Soulé passare dalla Juve alla Roma continuano ad accendersi scenari che coinvolgono le due squadre di Serie A. L’attaccante esterno argentino è stato ufficializzato nella giornata di ieri dal club giallorosso, che lo ha prelevato dai bianconeri per quasi 30 milioni di euro, bonus inclusi. Ora, seppur in maniera indiretta, le due squadre sono coinvolte in un intreccio continentale sulla corsia di destra. L’accordo totale trovato in Premier League può sorridere solo alle manovre in entrata di Florent Ghisolfi.

Definito con le firme e gli annunci ufficiali il colpo Matias Soulè dalla Juve, ora la Roma continua a lavorare sulle piste prioritarie in entrata. Florent Ghisolfi è volato in Spagna, per chiudere l’operazione Dovbyk col Girona. Il bomber ucraino, schierato da titolare in amichevole dagli spagnoli, è la priorità del club giallorosso, oltre all’acquisto di un nuovo terzino destro. Anche la Juve sembra pronta a pescare nuovi rinforzi in corsia per Thiago Motta, e nei giorni scorsi è stata accostata alla pista Noussair Mazraoui, in uscita dal Bayern Monaco.

Calciomercato, Roma e Juve sulle montagne russe: accordo totale in Premier League

Il laterale classe ’97, nato in Olanda ma naturalizzato marocchino, potrebbe lasciare la Baviera per accasarsi in Premier League. Secondo quanto rilanciato dal sito Fussballtransfers.com, il Manchester United è a un passo dalla firma del terzino ventiseienne,

A sbloccare il passaggio del marocchino in Premier League è l’accordo totale che sta arrivando tra il Man Utd ed il West Ham per il passaggio di Wan Bissaka a Londra. Gli Hammers si erano inseriti anche nella corsa al terzino destro spagnolo Pubill, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la Spagna e da tempo nel mirino della Roma di Daniele De Rossi. L’accordo incorsia in Premier potrebbe dunque sorridere solo alle manovre in entrata della squadra giallorossa.