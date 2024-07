Prima proposto alla Roma, poi offerto al Real: la risposta è fulminea

La presa di posizione ufficiale farà da preludio al suo addio: anche la Roma all’interno dell’effetto domino. Le ultime dalla Spagna

Con Artem Dovbyk ad un passo dal vestire la maglia della Roma, i giallorossi sono pronti a definire l’operazione che consegnerà a Daniele De Rossi l’erede di Romelu Lukaku. In un mercato nel quale i colpi di scena non sono mancati, però, è verosimile credere che i giallorossi continueranno a sondare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare il proprio reparto offensivo.

A maggior ragione se dovesse partire Tammy Abraham, sul quale potrebbe ritornare con prepotenza il Milan visto l’inserimento di diversi club di Premier League per Fullkrug. Sotto questo punto di vista, non è un caso che, prima che la Roma affondasse con decisione il colpo per Dovbyk, ai giallorossi sia stato posto sotto la luce dei riflettori anche il dossier relativo a Youssoufa Moukoko. Sebbene il profilo dell’attaccante del Borussia Dortmund non sia stato approfondito dalle parti di Trigoria, Moukoko è un calciatore che stuzzica i giallorossi. Pur considerando l’assenza di trattative concrete per portarlo nella Capitale, la rottura ufficiale consumata tra l’entourage del calciatore e il club giallonero non può essere affatto trascurata.

Rebus Moukoko, il Borussia Dortmund chiama il Real: rifiuto lampo

Ragion per cui si prospettano giorni molto caldi sul fronte Moukoko, che ha già incassato il gradimento di non pochi club in Premier League, in Bundesliga, Ligue 1 e in Liga. A tal proposito, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna si inserisce proprio in questa direzione.

Secondo quanto evidenziato da Defensa Central, infatti, nelle varie chiacchierate tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid il club giallonero sarebbe arrivato a proporre ai Blancos proprio Moukoko. Con quattro attaccanti fortissimi in rosa come Mbappé, Endrick, Vinicius e Rodrygo, però, Florentino Perez non avrebbe approfondito questi discorsi rispedendo al mittente la proposta del Borussia Dortmund. Allo stato attuale della situazione, infatti, il Real Madrid è orientato a rinforzare altri settori del campo nel caso in cui si materializzassero le giuste condizioni. Pur avendo sondato in passato Moukoko, in sostanza, il club spagnolo non ha alcuna intenzione di portare nella Capitale il giovane attaccante del Borussia Dortmund, il cui futuro resta dunque un rebus ancora tutto da sciogliere.