L’accordo ribalta Inter e Roma: è già in città per le visite

Sfuma un obiettivo di calciomercato accostato alla lista dei desideri di Inter e Roma. Accordo lampo e visite mediche già fissate dopo lo sbarco del calciatore in città.

Svolta decisiva e colpo che si allontana definitivamente per Inter e Roma in questa sessione di calciomercato estivo. La squadra giallorossa, dopo settimane di trattative in apparente stand-by, ha chiuso per un doppio colpo importante in attacco. Florent Ghisolfi ha portato a casa prima la firma di Matias Soulé, da giorni aggregato al ritiro giallorosso a Trigoria ed ufficializzato ieri, mentre tra poche ore sbarcherà nella Capitale il bomber Artem Dovbyk. Nel frattempo spunta l’accordo lampo che lascia anche i nerazzurri di Giuseppe Marotta a mani vuote a centrocampo.

Accordo immediato e visite mediche già fissate per il centrocampista, che sfuma dalla lista dei desideri della Serie A. l’Inter di Simone Inzaghi alza bandiera bianca nella corsa al calciatore mancino, accostato come suggestione anche alla Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa ha trovato la fumata bianca decisiva per il colpo Artem Dovbyk, che lascia il Girona in Spagna e sbarca tra poche ore nella Capitale. Chi invece è pronto a sbarcare nella Liga spagnola è il giovane centrocampista croato, Luka Sucic.

Calciomercato Roma, anche l’Inter scippata: accordo e visite mediche in Spagna

Il classe 2002 era uscito ufficialmente allo scoperto, svelando l’imminente addio dal Salisburgo, con cui il contratto è in scadenza nel 2025. Parole che avevano riacceso la pista Inter sul centrocampista mancino, accostato anche al taccuino di Florent Ghisolfi nelle scorse settimane.

Ma il centrocampista di piede sinistro è destinato a firmare in Liga, più precisamente con la Real Sociedad. Come svelato da Fabrizio Romano su X il calciatore croato raggiungerà la Spagna nella giornata di oggi, in compagnia del suo agente, e sosterrà le visite mediche di rito col club iberico.