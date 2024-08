Addio Roma e prima scelta in Serie A: prezzo già fissato

Addio Roma e prima scelta in Serie A: i giallorossi hanno fissato il prezzo per il cartellino che potrebbe fruttare una grossa plusvalenza

Se da un lato De Rossi ha confermato che la Roma avrà nuovi innesti in questa sessione di mercato, dall’altro lato qualcuno potrebbe anche essere ceduto dal club giallorosso. Ma facciamo un poco d’ordine.

Galeno, come vi abbiamo raccontato questa mattina, è il sogno di Ghisolfi ma anche di DDR. Poi ci sono altri nomi che piacciono al diesse francese che ha preso il posto di Pinto. Che sta cercando anche un centrocampista centrale, a quanto pare, e ha messo nel mirino Soumaré del Leicester. Insomma, il mercato è in fermento e sarà così fino alla fine del mese di agosto. Certo, qualcuno dovrà pur uscire, e secondo le ultime informazioni riportate dalla direttrice di calciomercato.it, Eleonora Trotta, c’è un elemento della Roma che è una prima scelta in Serie A.

Addio Roma, Bove prima scelta della Fiorentina

Il nome è quello di Edoardo Bove, sul quale ci sarebbe il pressing della Fiorentina. Il centrocampista sarebbe la prima richiesta di Raffaele Palladino per il centrocampo della viola e, in tutto questo, la Roma avrebbe fissato il prezzo del cartellino del giocatore.

Si parla di 12milioni di euro più bonus. Altrimenti non se ne fa nulla. Sappiamo che Bove permetterebbe al club di piazzare una plusvalenza importante perché è cresciuto dentro Trigoria e ha fatto tutta la trafila. Con De Rossi da gennaio in poi ha giocato un po’ di meno, e visto anche l’ultimo interesse giallorosso per il centrocampista del Leicester allora una cessione non è del tutto da escludere.