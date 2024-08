Calciomercato Roma, vendetta Juve: firma fino al 2029

L’asse di calciomercato tra Roma e Juve si fa rovente dopo l’operazione Matias Soulé. L’arrivo dell’argentino a Trigoria ha esaltato i tifosi giallorossi, mentre i bianconeri si consolano con un altro attaccante.

Nelle ultime sessioni di calciomercato sono stati molteplici gli intrecci tra Roma e Juve. A partire dall’arrivo a parametro zero di Paulo Dybala in giallorosso, dopo il mancato rinnovo con i bianconeri, per finire con la firma di Matias Soulè, connazionale della Joya arrivato a Trigoria per quasi 30 milioni di euro. Senza dimenticare il prestito secco di Dean Huijsen concordato a gennaio, col difensore classe 2005 ora passato al Bournemouth, dove sta operando Tiago Pinto. L’ultima operazione ufficiale che ha coinvolto i due club è stata la firma di Matias Soulè in casa giallorossa, operazione sponsorizzata da due connazionali dell’attaccante ed ex Juve come Dybala e Paredes.

Senza perdere di vista il futuro di Federico Chiesa, nel frattempo i bianconeri sembrano pronti alla chiusura definitiva del colpo offensivo, accostato anche alla lista dei desideri della Roma. La Juve, che si avvicina al traguardo per il colpo Teun Koopmeiners, sembra ad un passo anche dalla firma per un nuovo rinforzo offensivo da consegnare a Thiago Motta. L’allenatore ex Bologna, che ha già perso Soulè sugli esterni e sembra pronto a salutare anche Federico Chiesa in scadenza nel 2025, si può consolare con lo sbarco a Torino di Wenderson Galeno. L’attaccante brasiliano, protagonista nel Porto, era segnalato anche nei radar della squadra giallorossa, che ora sembra più distante dal classe ’97, ma potrebbe tornare all’assalto di Chiesa nelle ultime settimane di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, la Juve chiude per Galeno: contratto fino al 2029

Secondo quanto emerge sulle colonne del ‘Corriere dello Sport’, la Juve ha un accordo totale con l’ala del Porto. Giuntoli sembra intenzionato ad offrire 30 milioni di euro più bonus al club lusitano, mentre per il calciatore è pronto un contratto fino al 2029.

16 gol nella scorsa stagione, ed una doppietta decisiva nella Supercoppa portoghese per il Porto, Galeno ora è a un passo dalla Juve. Per l’attaccante brasiliano è pronto un ingaggio da 3 milioni netti a stagione.