Calciomercato Roma, tradimento Abraham: accordo saltato

Calciomercato Roma, il futuro di Tammy Abraham continua a tenere banco sul fronte delle uscite. Accordo saltato e via libera per la firma a sorpresa, derby nella capitale e tradimento in Premier.

Il debutto stagionale della Roma è dietro l’angolo ed i riflettori restano puntati anche sulle manovre del calciomercato estivo. Domenica sera la squadra giallorossa scenderà in campo in casa del Cagliari, per la prima giornata della nuova Serie A. Florent Ghisolfi, dopo aver piazzato i colpi Soulé e Dovbyk in attacco, sta sfoltendo la rosa in uscita. Nella giornata di ieri c’è stato l’annuncio ufficiale del prestito di Ebrima Darboe al Frosinone in Serie B. Il centrocampista torna a giocare nel campionato cadetto dopo i sei mesi in prestito alla Sampdoria nella passata stagione. Anche in attacco il dirigente transalpino sembra pronto a mescolare le carte, con il futuro di Tammy Abraham che resta un nodo da sciogliere.

L’arrivo di Artem Dovbyk, capocannoniere della passata edizione della Liga, può aprire le porte alla cessione del centravanti britannico, attenzionato dal Milan in Serie A. Tammy Abraham, nonostante le dichiarazioni recenti volte a spegnere le voci di addio, resta sempre nel mirino della Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni c’è una svolta a Londra che apre le porte del ritorno nella capitale inglese per l’attaccante classe ’97. Il centravanti cresciuto nel Chelsea potrebbe firmare con i rivali cittadini dei Blues, ad innescare il domino è l’accordo saltato in attacco in casa West Ham.

Calciomercato Roma, blitz West Ham per Abraham: accordo saltato in Premier League

Sulle tracce di Tammy Abraham è stato segnalato anche il Bournemouth, dove opera Tiago Pinto, dopo la cessione del bomber Solanke al Tottenham. Ma a balzare in cima alla corsa per l’ex Chelsea sembra essere ora il West Ham, secondo quanto evidenziato da ‘Il Romanista’.

Gli Hammers, che avevano un accordo con Duran dell’Aston Villa, non hanno trovato la quadra economica col club e di fatto la firma in attacco è sfumata. Ora i londinesi sembrano pronti a rompere gli indugi e piombare sul centravanti in uscita dalla Roma, per il quale sarebbe pronta un’offerta che sfiora i 30 milioni di euro.