Botto Roma, 27 milioni sul piatto: ha già accettato

Calciomercato Roma, mentre impazza il caso Dybala la squadra giallorossa esce allo scoperto sul fronte delle entrate. Prima offerta da 27 milioni sul piatto, il calciatore ha già detto sì.

Sono ore concitate in casa Roma in questa fase finale del calciomercato estivo. Le attenzioni sono tutte rivolte al futuro di Paulo Dybala, più vicino al passaggio in Arabia Saudita dopo aver accettato la maxi offerta di ingaggio messa sul piatto dall’Al-Qadsiah. Ora la palla passa ai due club, che cercheranno la quadra economica per definire l’importante operazione in uscita, quando manca sempre meno al termine della sessione estiva di calciomercato. E per Florent Ghisolfi è partito anche il conto alla rovescia sul fronte dei nuovi rinforzi, spunta la prima offerta da 27 milioni per il colpo in difesa in casa giallorossa, il calciatore ha già accettato la destinazione.

Sono diverse le priorità in entrata nel calciomercato estivo della Roma, oltre all’eventuale sostituto di Paulo Dybala. In questo rush finale Florent Ghisolfi è chiamato a piazzare almeno due colpi per il pacchetto arretrato della squadra giallorossa. Da un lato manca un terzino destro che garantisca una valida alternativa al turco Celik. Dall’altro lato Daniele De Rossi attende anche un nuovo centrale difensivo, dopo la partenza in prestito di Marash Kumbulla, destinazione Espanyol. Se in Serie A si è accesa la pista Djalò dalla Juve, è dalla Francia che il dirigente giallorosso può pescare un nuovo rinforzo per mister De Rossi.

Calciomercato Roma, 27 milioni per Danso: ha già detto sì

Fari puntati sul difensore austriaco Kevin Danso. Il classe ’98 venne portato al Lens proprio da Ghisolfi ed ora è finito nuovamente nel mirino del dirigente transalpino, come la nostra redazione aveva anticipato diversi mesi fa. La squadra giallorossa avrebbe già rotto gli indugi, presentando un’offerta da 24 milioni di euro più ulteriori 3 di bonus in favore del Lens.

A parlare del possibile colpo in difesa è stato Piero Torri nella diretta radiofonica di Manà Manà Sport. Inoltre lo stesso Danso avrebbe già dato il via libera al trasferimento a Roma.