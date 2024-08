La Roma ribalta la Juve: nerazzurri KO

Calciomercato Roma, i giallorossi ribaltano la Juventus prendendo il difensore e i nerazzurri vanno anche ko con l’altra scelta. Le mosse di Ghisolfi

Non solo in attacco. La Roma ha obbligatoriamente bisogno di rinforzi anche in difesa. E Ghisolfi in queste ore darà sicuramente un’accelerata al mercato giallorosso dopo aver chiuso la questione Dybala.

Se in attacco il nome è quello di Zhegrova – ma con Boga che non viene perso di vista – dietro invece ci sono diverse soluzioni aperte che potrebbero portare ad un innesto nello spazio di poco tempo. Intanto, il primo nome, è quello di Assignon: secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina l’affare si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto per un valore totale di 11milioni di euro. Sistemata così la corsia esterna, quella che vede il solo Celik al momento disponibile, il giovane dirigente francese si concentrerà al centro.

Calciomercato Roma, le mosse di Ghisolfi

C’è Djalò della Juve in pole, per il quale basta solamente un colpo di telefono a Giuntoli per prenderlo in prestito secco con diritto di riscatto. Una sola condizione, secondo il quotidiano, avrebbero posto i bianconeri per l’ok definitivo: quella che il difensore portoghese che non ha trovato spazio con Allegri lo scorso anno e che non ne troverebbe con Motta quest’anno, rientri a pieno nelle rotazioni di De Rossi.

Ma in queste ore, così come noi di Asromalive.it vi abbiamo spiegato in esclusiva qualche tempo fa, il nome che si sta facendo spazio è quello di Kevin Danso, austriaco del Lens che piace anche all’Inter e all’Atalanta. Insomma, l’accelerata ci deve essere a tutti i costi per cercare di chiudere la questione e per regalare a De Rossi una rosa attrezzata per raggiungere l’obiettivo stagionale. Che non può che essere quello della Champions League.