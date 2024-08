Non solo Abraham: nuovo incontro col Milan e doppio accordo

Calciomercato Roma, nuovo appuntamento con il Milan per discutere dell’operazione Tammy Abraham in casa rossonera. Oltre al centravanti britannico c’è un altro accordo da trovare sul tavolo della trattativa.

Sono ore convulse quelle che coinvolgono Florent Ghisolfi in ottica calciomercato in casa Roma. A tre giorni dalla chiusura della sessione estiva il dirigente francese, dopo la firma del terzino saudita Saud Abdulhamid, ha chiuso per Kevin Danso. Il centrale austriaco sbarca tra poche ore nella Capitale e rafforza il pacchetto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Ora la squadra giallorossa si concentra anche sul fronte delle cessioni, dove il nome più caldo in rotta d’uscita da Trigoria resta quello di Tammy Abraham. Mentre la trattativa con il West Ham per riportarlo in Premier League sembra arenata, sono previsti nuovi incontri con il Milan per un’operazione che può coinvolgere un altro cartellino, ad un passo dal gong sulla sessione estiva di calciomercato.

Tammy Abraham è tornato prepotentemente nel mirino del Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera ha avuto una partenza stagionale al di sotto delle aspettative, al pari della Roma di Daniele De Rossi. La partenza del centravanti britannico ex Chelsea può essere accompagnata da uno scambio di calciatori sull’asse Roma -Milano sponda rossonera. Il nome sul tavolo della trattativa è quello dell’attaccante esterno Alexis Saelemaekers. Il belga è stato uno dei protagonisti nel Bologna di Thiago Motta, prima di tornare alla base rossonera dopo il mancato riscatto da parte dei felsinei.

Calciomercato Roma, incontro col Milan per Abraham: la posizione di Saelemaekers

Un’operazione che potrebbe quindi accontentare tutte le parti, con De Rossi che troverebbe un nuovo rinforzo per le corsie offensive e Fonseca che avrebbe a disposizione l’atteso vice Morata. Le parti continuano a lavorare per cercare un doppio accordo nelle prossime ore.

A riportare i nuovi incontri previsti tra la Roma e il Milan per Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers è l’account su X di Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato svela come non ci sia ancora alcun accordo tra i due club, ma l’intenzione è quella di incontrarsi nuovamente nelle prossime ore per cercare la fumata bianca.

Secondo quanto aggiunge Di Marzio, il conguaglio in favore della Roma oltre al cartellino del belga sarà di 7 milioni di euro.