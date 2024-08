Incastro trovato e addio Roma: la formula dell’affare

Incastro trovato e addio Roma: ecco la formula dell’affare che dà il via libera all’operazione. Manca solo l’annuncio ufficiale

Non solo i big. Ma anche tantissimi movimenti tra i giovani. In attesa di capire come finirà la questione Abraham, e in attesa di capire come finire con Kone, secondo le informazioni di vocegiallorossa.it un altro elemento della Roma è in uscita. Anzi, è già andato via.

Un ragazzo della Primavera ha lasciato il gruppo giallorosso: Simone Ienco, viene sottolineato, è stato ceduto al Pineto Calcio a titolo definitivo. Il giocatore ha firmato un contratto biennale quindi fino al prossimo 30 giugno del 2026. Ma la Roma non ha voluto del tutto perdere la possibilità di incassare qualcosa.

Incastro trovato con la Roma, Ienco al Pineto

Sì, perché i giallorossi hanno deciso di tenersi una percentuale – non viene specificata a quanto ammonta sotto l’aspetto numerico – sulla futura rivendita. Insomma, un segnale da tenere in considerazione per il futuro: qualora la società lo rivendesse a cifre si spera anche importanti, i giallorossi incasserebbero qualcosa. E sappiamo che tutti questi introiti possono anche fare la differenza.