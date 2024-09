Hermoso è a Roma: l’accoglienza a Fiumicino | VIDEO ASRL

Calciomercato Roma, il difensore pochi minuti fa è atterrato a Fiumicino. Ecco le foto e i video dell’accoglienza al nuovo giocatore giallorosso. Adesso le visite

Hermoso è a Roma. Il difensore ex Atletico Madrid è atterrato pochi minuti fa a Fiumicino e adesso sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà a Daniele De Rossi – decisivo nell’operazione – e alla sua squadra.

Corteggiato da un poco di tempo, Hermoso ha deciso alla fine di scegliere l’opzione italiana, nonostante qualche altro club gli aveva messo sul piatto probabilmente un’offerta economica un po’ più ricca. Ma di certo, DDR, gli ha detto che sarà al centro del progetto. Un giocatore importante, uno di quelli che portano cattiveria ed esperienza dentro un gruppo come quello giallorosso.

Hermoso è a Roma: l’accoglienza

Accolto da un po’ di tifosi, che hanno sfidato il caldo che attanaglia la città e anche il fatto di doversi organizzare in breve tempo, Hermoso firmerà un contratto secondo le informazioni che sono state riportate da Matteo Moretto, di due anni più un altro opzionale.



Potrebbe non essere l’ultimo colpo di mercato della Roma in queste ore: Ghisolfi infatti, dopo aver piazzato Smalling in Arabia Saudita – anche per lui domani visite mediche in città prima della partenza verso quel campionato che accoglie ancora molti giocatori provenienti dall’Europa – dovrebbe cercare l’assalto finale per Hummels. L’ex Borussia Dortmund sembra vicino a trovare un punto d’intesa con la società giallorossa. Che sta chiudendo le operazioni col botto.