Nuovo accordo con la Roma: “Ecco l’ufficialità”

Calciomercato Roma, giallorossi scatenati e in attesa anche di dare l’annuncio ufficiale del nuovo colpo. Ecco cosa potrebbe succedere

Hermoso è già nella Capitale, lo sappiamo. E ieri Daniele De Rossi ha praticamente annunciato il suo innesto. Ma il mercato della Roma non si è chiuso, per il momento. Perché Ghisolfi ha ancora un paio di questioni da sistemare.

La prima è relativa a Smalling: il difensore inglese è in uscita con destinazione Arabia Saudita. Poi in uscita, così come vi abbiamo raccontato questa mattina, ci sarebbe anche Joao Costa, che avrebbe delle offerte dal Portogallo e dal Brasile. Detto questo, si attende anche di capire come verrà sostituito Chris, con un nome caldo e con un’operazione che, secondo quanto riportato da Il Tempo, sembra essere entrata nella fase finale. Anzi, meglio, sembra essere chiusa.

Accordo con Hummels, in arrivo l’ufficialità

Il quotidiano romano questa mattina in edicola va oltre quello che si dice essere una fase calda di una trattativa. “Si attende l’ufficializzazione di Hummels” si legge. Quindi è evidente che gli accordi siano stati trovati con il giocatore che quindi si legherà alla squadra di Daniele De Rossi, sicuramente per la prossima stagione.

Questa mattina infatti vi abbiamo riportato la notizia del Corriere dello Sport che parlava di un accordo annuale con un’opzione per un’altra stagione nel momento in cui il giocatore raggiungesse un determinato numero di presenze. Dettagli, insomma, che potrebbero essere già stati sistemati dalla dirigenza capitolina e con Hummels che si potrebbe unire proprio in questi giorni alla Roma. Mercoledì alla ripresa, dopo due giorni di riposo concessi alla squadra, ci potrebbe essere anche il tedesco. Insomma, la rosa giallorossa sarebbe completa.