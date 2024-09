Firma a zero in difesa, avviso alla Roma: blitz nella capitale

Il calciomercato estivo della Roma è stato ricco di colpi di scena, anche dopo la chiusura della sessione ordinaria della Serie A. Avviso alla squadra giallorossa e blitz nella capitale per lo svincolato.

Le manovre di Florent Ghisolfi non sono terminate il 30 agosto, giorno della chiusura ufficiale del calciomercato estivo in Serie A. Nella giornata di ieri la Roma ha ufficializzato un nuovo acquisto e completato due cessioni in contemporanea. A salutare sono stati il giovane attaccante Joao Costa ed il difensore britannico Chris Smalling. L’ex Manchester United è stato annunciato dall’Al Fayha subito prima della chiusura del calciomercato in Arabia Saudita. I giallorossi hanno anche annunciato la firma da svincolato di Mario Hermoso, che si lega alla Roma dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid.

La cessione di Chris Smalling obbliga la Roma a nuove riflessioni per il pacchetto difensivo. Con la firma di Mario Hermoso sono tre i centrali di ruolo a disposizione di Daniele De Rossi e non è escluso che per allungare la coperta in difesa i giallorossi affondino il colpo per un altro colpo a parametro zero durante la sosta delle nazionali. Il profilo più caldo continua ad essere quello di Mats Hummels, già accostato ai giallorossi all’inizio del calciomercato estivo ed ora tornato di attualità dopo la cessione del centrale inglese in Arabia Saudita.

Calciomercato Roma, firma a zero in difesa: blitz del West Ham

Ma l’ex Borussia Dortmund non è l’unico nome di esperienza disponibile a parametro zero in Europa. Riflettori puntati su Joel Matip, classe ’91 ed ancora svincolato dopo la scadenza di contratto con il Liverpool. Il difensore tedesco, naturalizzato camerunese, ha lasciato a parametro zero i Reds dopo 8 stagioni.

Ora per il suo futuro si è fatto avanti il West Ham in Premier League. La squadra londinese è ancora a caccia di un rinforzo difensivo e, secondo quanto riporta Sky Sport in Inghilterra, sono stati avviati i contatti con i rappresentanti dell’ex Liverpool. Altro nome in orbita Hammers è quello di John Egan, irlandese svincolato dopo l’addio allo Sheffield United.