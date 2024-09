Roma, gerarchie ribaltate: avviso UFFICIALE a De Rossi

Nelle prime tre uscite stagionali della Roma ci sono stati diversi cambi di formazione per Daniele De Rossi. Ora arriva dalla Nazionale un avviso ufficiale verso le gerarchie della squadra giallorossa.

La Roma è arrivata alla sosta per le Nazionali dopo una partenza di stagione con il freno a mano tirato. Solo due punti nelle prime tre giornate di Serie A, ed appena un gol all’attivo per la squadra giallorossa. Sarà decisivo invertire la tendenza dopo la pausa Nazionali, a partire dal lunch match di domenica prossima, in programma in casa del Genoa di Gilardino. In attesa del ritorno in campo della squadra guidata da Daniele De Rossi, che deve fare i conti con diversi dubbi legati all’infermeria, c’è un avviso ufficiale alle gerarchie decise dal tecnico ed ex capitano romanista.

Tra sei giorni la Roma torna in campo in trasferta per affrontare il Genoa nella quarta giornata di Serie A. La squadra giallorossa è chiamata a rialzare la testa e trovare i primi tre punti della nuova stagione. Non sarà facile espugnare il Marassi, dove l’undici guidato da Daniele De Rossi si presenta con i dubbi di formazione legati alle condizioni di Lorenzo Pellegrini ed Artem Dovbyk. Sia il capitano che il centravanti si sono fermati durante la pausa per le Nazionali e nelle prossime ore si attendono aggiornamenti clinici sulle loro condizioni.

Gerarchie Roma, Dahl in Nazionale avvisa De Rossi: “Voglio il posto da titolare”

Sempre dal ritiro delle Nazionali, ma parliamo di Under 21 in questo caso, arriva un avviso ufficiale indirizzato al tecnico della Roma. A parlare è stato il giovane svedese Samuel Dahl, terzino sinistro arrivato in estate dal Djurgarden. Nonostante non sia ancora sceso in campo, e sia stato escluso anche dalla lista UEFA, il laterale sembra avere le idee chiare in ottica futura.

Il terzino sinistro vuole conquistare spazio nella Roma di De Rossi: “Voglio conquistare un posto da titolare e voglio dimostrare di poterlo fare. Sfrutterò la mia occasione quando arriverà.” Sull’esclusione dalla lista europea: “Io e De Rossi ne abbiamo parlato, quindi su questo siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ne abbiamo parlato tra di noi. Ho ascoltato quello che ha detto l’allenatore e ora devo solo lavorare.“