Roma, Friedkin da record: rilancio da 130 milioni

Tempo di bilanci intorno alla presidenza Friedkin in casa Roma. Rilancio da 130 milioni di euro e cifra record fatta registrare dalla proprietà a stelle e strisce.

Nonostante il calciomercato estivo della Roma non sia ancora chiuso in uscita, è tempo di tracciare un bilancio sul fronte degli investimenti da parte della proprietà Friedkin. La squadra giallorossa può ancora cedere l’esterno Nicola Zalewski in Turchia, dove il mercato chiude venerdì ed il Galatasaray ha alzato il pressing per il classe 2002. Dal fronte dei nuovi arrivi le ultime due firme arrivate a Trigoria sono state quelle degli svincolati Mats Hummels e Mario Hermoso per la difesa di Daniele De Rossi. La cifra degli investimenti messa sul piatto dalla presidenza statunitense nelle scorse settimane segna un picco importante nel bilancio della squadra giallorossa.

La Roma ha acquistato dodici nuovi giocatori nella sessione di calciomercato estivo, chiusa solo formalmente il 30 agosto per Florent Ghisolfi. Le firme dei due difensori svincolati sono arrivate dopo il gong sulla sessione ordinaria, come le cessioni di Chris Smalling e Joao Costa direzione Arabia Saudita. Per i dodici rinforzi arrivati a Trigoria, compreso il riscatto di Angelino dal Lipsia. la proprietà Friedkin ha versato 127,2 milioni di euro, che con i bonus facilmente saliranno a quota 130 milioni.

Rilancio Roma, i Friedkin hanno investito 130 milioni: calciomercato da record

Dal laterale spagnolo fino al centrocampista Manu Koné, la Roma non ha badato a spese per ridisegnare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi in questa stagione. Il cartellino più caro è stato quello di Artem Dovbyk, arrivato dal Girona per 30,5 milioni più 5,5 di bonus.

Altri investimenti importanti sono stati fatti per Enzo Le Feé e Manu Koné a centrocampo, pagati rispettivamente 23 mln e 20 mln. 26 milioni più 4 di bonus sono andati alla Juve per il cartellino di Matias Soulè. La cifra investita in entrata è la più cara mai registrata dalla proprietà Friedkin, ed è la terza in totale per le gestioni statunitensi della Roma dal 2011 ad oggi.