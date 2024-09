Mourinho consola la Roma: incasso da 40 milioni

Calciomercato Roma, l’eredità targata José Mourinho sorride alle casse del club giallorosso. Bilancio da 40 milioni in attivo dopo l’addio al tecnico portoghese.

Le strade tra la Roma e José Mourinho si sono separate a gennaio, quando Dan Friedkin ha deciso di esonerare il tecnico lusitano. I giallorossi sono ripartiti da Daniele De Rossi in panchina, mentre lo Special One è diventato nuovo allenatore del Fenerbahce in questa stagione. Il portoghese è partito col piede giusto in campionato, con la squadra di Istanbul attualmente al vertice della Super Lig turca. In casa Roma, ad oltre otto mesi dall’esonero dell’ex Inter deciso dalla proprietà statunitense, è il momento di fare i conti degli incassi arrivati anche grazie alle scelte del portoghese.

L’avventura di José Mourinho in casa Roma è stata improntata al lancio di tanti giovani giallorossi in prima squadra. Uno dei primi volti nuovi lanciati dallo Special One a Trigoria è stato quello di Nicola Zalewski. Il laterale polacco venne utilizzato con costanza dal tecnico portoghese nella prima stagione in giallorosso, che lo promosse stabilmente nelle rotazioni della prima squadra. L’esterno cresciuto nella Roma è finito al momento ai margini del progetto tecnico giallorosso, in seguito al mancato passaggio al Galatasaray, sfumato nell’ultimo giorno in cui era aperto il calciomercato in Turchia.

Calciomercato Roma, il bilancio dei “bimbi” di Mou: incasso da 40 milioni

Nonostante la mancata cessione dell’esterno classe 2002, il bilancio economico di tutti i giovani lanciati da José Mourinho in prima squadra sorride alle finanze della Roma. Ecco tutte le cifre incassate dalla società giallorossa, secondo quanto si legge nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

A partire da Felix Afena Gyan per finire con Edoardo Bove, la Roma tra prestiti e cessioni dei suoi giovani ha incassato fin qui 40 milioni di euro. A settembre ha salutato anche Joao Costa, passato in Arabia Saudita insieme a Chris Smalling. Soprattutto l’estate dello scorso anno è stata quella che ha fruttato più incassi per la società giallorossa. Nel calciomercato estivo del 2023 la Roma ha salutato i vari Volpato, Missori e Tahirovic.