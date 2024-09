La Roma è solo un ricordo: contatti avviati con l’Arabia Saudita

La Roma è solo un ricordo: un giorno dopo l’addio al club giallorosso ci sono già nuove società pronte a prenderla. Ecco il futuro dell’ex CEO Lina Souloukou

Prima la scorta. Poi le dimissioni. In casa Roma è stata una settimana durissima, perché è arrivato anche l’esonero di Daniele De Rossi con il conseguente avvicendamento in panchina che ha portato in giallorosso Ivan Juric. Diciamo che i tifosi, e la società, hanno vissuto delle settimane molto più serene.

Come tutti sappiamo, inoltre, nella giornata di ieri sono anche arrivate le dimissioni dell’ormai ex CEO Lina Souloukou. La dirigenza turca ha deciso di interrompere il proprio rapporto lavorativo con i Friedkin nelle ore successive alla notizia della presa di posizione delle forze dell’ordine nei suoi confronti. Questa mattina delle ricostruzioni nel merito sono state fatte. Ma c’è anche un’altra notizia che riguarda appunto l’ex amministratrice delegata dei giallorossi.

La Roma è solo un ricordo: Souloukou in Arabia Saudita

Non dovrebbe rimanere molto senza lavoro la dirigente greca. Secondo le informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira infatti, il futuro dell’ex CEO giallorossa potrebbe essere in Arabia Saudita: “Dove un club – ha scritto – le ha già chiesto informazioni e lei ha buoni rapporti con il mondo saudita”. Buoni rapporti che si possono serenamente confermare anche per quello che s’è visto dentro la Roma, con un accordo chiuso con lo sponsor, qualche affare in uscita – vedi Aouar e Joao Costa – e anche uno in entrata, quello di Saul che ancora non ha esordito, comunque, con i colori giallorossi addosso.

Souloukou, comunque, fa già parte del passato. Il suo addio non era comunque nell’aria e dentro la dirigenza della Roma, in ogni caso, ci potrebbero essere anche dei nuovi ribaltoni: secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina non è nemmeno sicura la posizione di Ghisolfi, mentre i Friedkin, e questa è una notizia dell’ultim’ora, stanno per chiudere con l’Everton.