Lascia la Roma per la Juve: rescissione a gennaio

Si moltiplicano le voci non solo sull’addio del tecnico croato, ma anche su quello di un calciatore che sembra già arrivato al capolinea della sua avventura nella Capitale

Giorno ‘caldo’, come da tradizione nella gestione Friedkin, per tutti i tifosi della Roma e per il suo traballante tecnico, Ivan Juric. Il martedì è infatti solitamente il giorno della settimana in cui i proprietari del club giallorosso ufficializzano decisioni sul futuro più o meno prossimo dell’allenatore in carica. Chiedere, per informazioni, a Paulo Fonseca, José Mourinho e Daniele De Rossi.

In attesa che eventualmente gli americani si materializzino con un comunicato che darebbe il via all’ennesimo nuovo corso in casa giallorossa, c’è da fare i conti con la truppa degli scontenti. Una batteria ben nutrita, rimpolpatasi nelle ultime settimane dalle scelte del discusso mister croato.

Da Leandro Paredes, finito ai margini dopo esser stato una sorta di condottiero in campo sotto la guida di DDR, a Matìas Soulé, titolare a Verona ma in precedenza – contro il Torino – relegato in panchina nonostante Dybala fosse stato spostato davanti, a Bryan Cristante, che ha perso la sua titolarità a favore della coppia Koné -Le Fée, non sono pochi i calciatori delusi dal loro minutaggio in campo.

E poi c’è lui, un campione del mondo. Uno che sembra invisibile nelle rotazioni difensive di Juric. Uno che, se la situazione continua in questo modo, non solo avrà più trofei in bacheca che minuti sul terreno di gioco (come ha ironicamente sottolineato qualche settimana fa sui social, incontrando la disapprovazione dell’allenatore). Ma che rischia quasi di avere addirittura più post su Instagram che minuti giocati.

Hummels addio, il difensore ha preso la sua decisione

Nell’edizione odierna ‘Il Messaggero’ fa il punto della situazione sui giocatori che potrebbero chiedere la cessione già nel mercato di gennaio. Tra questi spicca il nome di Mats Hummels, invocato a gran voce dai tifosi e ‘meritevole’, secondo Juric, di soli 23 minuti nella disgraziata trasferta di Firenze. Quando, beffardamente, ha messo il suo ‘timbro’ sulla gara con un goffo autogol.

Arrivato a costo zero nelle ultime battute del calciomercato estivo, il difensore tedesco è richiestissimo in patria, come dimostra un recente sondaggio della ‘Bild‘. Sarebbero ben 8 i club teutonici che si servirebbero volentieri dei suoi servigi. Ma non solo.

Indiscrezioni riferite dallo stesso quotidiano parlano di un interesse concreto della Juve nei confronti del 36enne difensore. La necessità di sostituire un pilastro come Gleison Bremer avrebbe convinto la dirigenza bianconera a fare un sondaggio sul calciatore giallorosso.

Al netto di possibilità, che sempre esistono, di convincere Juric a farsi dare altre chances per dimostrare il proprio valore (dare respiro a Ndicka, apparso in difficoltà a Verona, potrebbe giocare a favore dell’ex Dortmund), Hummels sembra orientato a chiedere la rescissione del contratto già a gennaio.

L’avventura del calciatore, che si era messo in gioco a 36 anni in una nuova realtà come quella del campionato italiano, sembra già ai titoli di coda. Questo sarebbe il momento, se si vuole scongiurare l’addio, di concedere al tedesco quelle opportunità che il suo pedigree in qualche modo imporrebbero.