Erede Juric, non solo Terzic: Allegri prende quota

Il comunicato ufficiale della Roma sull’esonero di Ivan Juric ha fatto scattare il toto allenatore. Scenario stravolto, il tecnico tedesco è in rampa di lancio

Era nell’aria. Anzi, sembra ormai quasi certo che la decisione fosse stata già presa ancor prima del match dell’Olimpico tra Roma e Bologna. Da più parti si è infatti sostenuto, forse a ragione, che i Friedkin non avrebbero dovuto attendere l’ennesima sconfitta. L’ennesima umiliazione. Il reiterato accanimento terapeutico nei confronti di un tecnico che ormai era arrivato al capolinea della sua disastrosa avventura in giallorosso.

Ad ogni modo, da domenica pomeriggio, la Roma è ufficialmente senza allenatore. I due giorni di riposo concessi alla squadra dal croato quando era ancora nel pieno (?) esercizio delle sue funzioni, consente alla proprietà e alla dirigenza di avere qualche ora in più per consentire al nuovo allenatore – tecnico di prestigio o traghettatore che sia – di dirigere l’allenamento del mercoledì. Sebbene ovviamente a ranghi ridotti, considerando che Trigoria si svuoterà di tutti i giocatori che partiranno con le rispettive rappresentative nazionali.

Dalla sera post-Bologna la ridda di nomi ha tenuto banco tanto nel sempre più bollente etere romano quanto nei pensieri dei tifosi. Tra la suggestione Allegri e l’idea Mancini, il nome di Edin Terzic, il tedesco di origini bosniache che lo scorso anno guidò il Borussia Dortmund fino alla finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid, starebbe rimontando in maniera pazzesca. Al netto di una clamorosa indiscrezione proveniente direttamente dalla nostra redazione e riguardante un incredibile ritorno di Rudi Garcia sulla panchina della Roma.

Erede Juric, Terzic favorito: occhio ad Allegri…

Secondo il sito specializzato in scommesse ‘Goldbet‘ infatti, l’allenatore teutonico sarebbe, almeno momentaneamente, in vantaggio sui rivali nella corsa al bollente incarico di tecnico dei giallorossi. Il profilo del 42enne nativo di Menden è ora dato a 1,75, con un buon vantaggio sul più diretto inseguitore. Che, sorpresa delle sorprese, non è più Roberto Mancini.

L’ex CT della nazionale azzurra è infatti stato superato da Max Allegri come profilo più probabile alla successione del croato alla guida della squadra. L’ex mister bianconero è quotato a 3,5, mentre il tecnico di Jesi rincorre al terzo posto.

Su Terzic giova ricordare che fonti provenienti dalla Germania, in particolare dalla Bild, lo danno in quel di Inghilterra in vista di un convegno che dovrebbe tenersi nella giornata di martedì a Manchester. Tutto risulterebbe in teoria ancora compatibile con un suo arrivo nella Capitale martedì in serata o mercoledì stesso. Quando, guarda caso, è previsto il ritorno agli allenamenti dei giocatori giallorossi…