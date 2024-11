Addio Dybala: ribaltone e decisione presa

Colpo di scena nella trattativa di mercato intorno al fuoriclasse giallorosso: le indiscrezioni dalla Turchia cambiano lo scenario

Dybala sì, Dybala no. Dybala resta, Dybala se ne va. Magari a gennaio. Il tormentone attorno al giocatore argentino – inevitabile considerando la natura particolare del suo contratto, soggetto ad un rinnovo automatico a determinate condizioni di impiego – è ben lungi dall’esser finito.

O quanto meno, se davvero si tratterà di un addio anticipato a gennaio, resta un mistero la destinazione del giocatore sudamericano. Già nella sua prima conferenza stampa da nuovo tecnico della Roma, Claudio Ranieri è stato chiaro. Sgomberando il campo da qualsivoglia equivoco su una gestione ‘sospetta’ del campione del mondo con riferimento al numero delle presenze che farebbe scattare il rinnovo automatico a determinate cifre prestabilite.

Il 73enne testaccino ha detto di avere ‘carta bianca’ nelle decisioni sulla Joya, col giocatore che intanto è corteggiato da chi lo aveva reso un punto fermo della sua squadra. Stiamo ovviamente parlando di José Mourinho e del pressing che il suo club, il Fenerbahce, starebbe portando da tempo sul fantasista.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia sembrano però freddare i facili entusiasmi dello Special One e della tifoseria gialloblù. Non sarebbe in realtà così vicino il passaggio dell’argentino al club della Capitale turca.

Dybala, il Fenerbache si tira fuori: Mourinho resta di sasso

Secondo quanto riferito dal portale ‘Sabah.com‘, nonostante le richieste del tecnico portoghese siano andate da tempo sull’ex Juve come pedina da inserire in rosa già a gennaio, la dirigenza del club non avrebbe avviato ancora alcuna trattativa né con l’entourage del calciatore né tantomeno col club giallorosso.

Viene espressamente sostenuto, apparentemente senza lasciar spazio a spiragli, che ‘la squadra turca non è interessata al 31enne della Roma‘. Lungi dall’incontrare l’approvazione del lusitano per quella che appare un’uscita di scena del Fenerbahce nella corsa a Dybala, la notizia potrebbe portare ad un inasprimento dei rapporti già tesi tra l’allenatore e il club.

Già accreditato di un ritorno in Premier League sponda Everton o addirittura Newcastle, lo Special One farà ora le sue valutazioni. I tifosi della Roma, dal canto loro, gongolano all’idea di avere ancora tra le proprie fila il fuoriclasse albiceleste.