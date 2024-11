Dalla Spagna: Ronaldo al posto di Dybala

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il fuoriclasse portoghese è stato messo nel mirino come sostituto della Joya

Manca ancora poco meno di un mese e mezzo all’apertura ufficiale della finestra invernale di scambi, ma le voci e le indiscrezioni di mercato si rincorrono già da settimane. Lungi dall’esser definito, come si faceva fino a qualche anno fa, un ‘mercato di riparazione‘, la sessione di gennaio spesso risulta essere decisiva nelle sorti di un club dalla seconda metà dell’anno in poi.

Sarà per la presenza di tanti giocatori di un certo lignaggio col contratto in scadenza nel prossimo giugno, sarà per la necessità di non mollare, con troppi mesi di anticipo, i prefissati obiettivi stagionali, ma il prossimo mercato invernale rischia di veder concentrati al suo interno tanti grandi colpi che normalmente le società concludono in estate.

Oltre al tormentone Jonathan David, e il mistero attorno al futuro di Federico Chiesa, che potrebbe tornare verosimilmente in Italia sebbene in prestito, un certo Paulo Dybala ha ancora il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Appurato l’interesse di José Mourinho per la Joya – il suo Fenerbahce è a caccia di grandi colpi per colmare il gap dal Galatasaray – la dirigenza del club di Istanbul non sembra sia intenzionata ad accontentare lo Special One nel suo desiderio.

Attenzione però perché dalla Spagna arriva un’indiscrezione che potrebbe non dispiacere ai tifosi del club gialloblù. Non ascoltato nella sua scelta di portare il pressing sull’argentino per convincerlo a scegliere la destinazione Superlig, il tecnico lusitano avrebbe alzato il tiro. E non di poco. Trattasi sempre di un suo ex giocatore, grazie al quale ha vinto anche nella sua esperienza alla guida del Real Madrid.

Altro che Dybala, Mourinho punta CR7

Il rumor è di quelli che non possono che generare un terremoto nelle varie agenzie di stampa: José Mourinho starebbe provando a convincere Cristiano Ronaldo – proprio lui, l’uomo dei record – a trasferirsi ad Istanbul nella sessione invernale di gennaio. Tramontata ormai quasi definitivamente l’opzione Dybala, l’uomo dell’ultimo trofeo giallorosso in Europa vorrebbe sfruttare il suo rapporto, ricomposto negli anni dopo qualche screzio di troppo a Madrid, col fuoriclasse portoghese.

Gli ostacoli per il buon esito di un affare che avrebbe davvero del clamoroso non sono pochi. Innanzitutto la disponibilità del giocatore a riconsiderare una sua esperienza nel Vecchio Continente. In secondo luogo – e questo è il vero nodo della situazione – l’ingaggio assolutamente faraonico percepito da CR7 all’Al Nassr.

200 milioni annui di stipendio non sono minimamente avvicinabili dal club turco, ma sia il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ che il quotidiano ‘As‘ sono entrati nel dettaglio del complicato affare. I media iberici riferiscono che il Ds dei turchi, Mario Branco, è stato già coinvolto nelle trattative, stabilendo un contatto diretto con Jorge Mendes, agente dell’attaccante.