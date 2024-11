Calciomercato Roma, batosta da 50 milioni: Ghisolfi avvisato

Il nuovo corso targato Ranieri ha già evidenziato una tendenza: il lavoro del Ds è di fatto messo in discussione dalle scelte del mister

C’era curiosità, e c’è stata fino alla comunicazione delle formazioni ufficiali di Napoli-Roma, intorno alle decisioni che avrebbe assunto Claudio Ranieri su uomini e modulo da presentare al cospetto della formazione partenopea. Le indiscrezioni su un ritorno alla difesa a quattro e sulla volontà di affidarsi ai senatori per il suo primo impegnativo debutto sulla panchina giallorossa sono state poi confermate dai fatti, sebbene il 73enne testaccino, dopo appena 45 minuti di gioco, avrebbe poi stravolto tutto cambiando schieramento e sostituendo due giocatori di un certo lignaggio.

Oltre alla sorpresa, poi parzialmente spiegata dal tecnico in conferenza stampa, di vedere in campo Paulo Dybala per soli 3 minuti (diventati poi 6 col recupero concesso dall’arbitro), i più attenti non hanno potuto non notare come due tra i principali acquisti del mercato estivo non abbiano visto il campo.

Le situazioni, per quanto differenti, si assomigliano terribilmente. I nuovi arrivati, voluti fortemente dal Ds Ghisolfi che aveva costruito la campagna acquisti sulle idee di calcio di Daniele De Rossi, potrebbero fare panchina anche nelle prossime uscite. Al netto di un turnover che, nelle settimane in cui la Roma sarà impegnata in Europa, potrebbe vederli impiegati in campo ‘solo’ per far rifiatare i titolari.

50 milioni in fumo: le scelte di Ranieri mettono all’angolo il Ds

Il quotidiano ‘Il Messaggero‘ ha fatto il punto della situazione su Enzo Le Fèe e Matìas Soulé, due nomi di grido dell’ultima sessione estiva di scambi condotta dal dirigente francese. Il primo, il francese, era tenuto in grande considerazione dal tecnico De Rossi, ma l’infortunio e il successivo avvento di Juric lo hanno relegato ad un ruolo marginale nella rosa. Pur impiegato in tre occasioni dall’allenatore croato, l’ex Rennes non ha convinto appieno, finendo poi in panchina nella prima uscita del Ranieri III.

Diverso, e ben più preoccupante, l’esiguo minutaggio dell’ex Frosinone, che è stato indisponibile di fatto solo per una partita in Europa League e per una in campionato. La disastrosa trasferta di Firenze, una delle pagine più brutte di questa prima parte di stagione della Roma.

Stretto dall’equivoco Dybala – il prodotto della Next Gen bianconera era stato acquistato in vista di una partenza, poi mai avvenuta, del suo connazionale – Soulé non sembra trovare spazio nemmeno col terzo tecnico della stagione, dopo le tante panchine fatte nella gestione Juric.

Pagato oltre 25 milioni da Ghisolfi, e presentato come nuova perla dell’attacco giallorosso, l’argentino potrebbe avere ben poche occasioni per mettersi in mostra. Al pari di Le Fèe, costato 23 milioni e indietro nelle gerarchie del tecnico. Stiamo parlando di due acquisti da 50 milioni totali. una spesa non indifferente che rischia di andare in fumo.