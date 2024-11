Il volo dei Friedkin: nuovo incontro nella capitale

Dopo oltre due mesi di lontananza dalla squadra, gli americani sono attesi allo stadio per il difficile match europeo dei giallorossi

28 novembre 2024. Una data da cerchiare in rosso sul calendario di tutti i tifosi giallorossi. È il giorno dell’atteso match di Europa League tra il Tottenham Hotspur e la Roma, valido per la quinta giornata della ‘League Phase’ della rinnovata kermesse continentale.

La partita, allo stesso tempo affascinante e complicata, assume un’importanza decisiva per un duplice motivo. Innanzitutto la Roma deve dare dei concreti segnali di ripresa da una crisi che appare preoccupante. Quasi interminabile. In secondo luogo, conti alla mano, la compagine giallorossa è chiamata a fare risultato se non vuole essere temporaneamente retrocessa oltre la 24esima posizione in graduatoria. L’ultima utile per disputare quanto meno i Playoff di una competizione che appena lo scorso anno ha visto i capitolini raggiungere la semifinale. E nel 2023 perfino la finale nella maledetta notte di Budapest.

La gara in programma al ‘New White Hart Lane’ di Londra riserva però, ancor prima di iniziare, una sorpresa che, se non del tutto inaspettata, merita di essere svelata. Dopo oltre due mesi di assenza dal contatto fisico con la squadra – l’ultima volta era stata il 17 settembre in occasione del clamoroso esonero di Daniele De Rossi – la famiglia Friedkin si materializzerà.

Tottenham-Roma, si rivedono i Friedkin: attesi allo stadio

Sebbene soprattutto Ryan, il figlio di Dan, abbia avuto un ruolo decisivo, proprio in termini di colloqui diretti, ma svoltisi a Londra, con Claudio Ranieri, nel processo decisionale che ha portato alla nomina del successore di Ivan Juric, la famiglia americana non si è fatta più vedere a Roma dal giorno del fatidico allontanamento di DDR.

Già attesi nella Capitale il 9 novembre scorso, i Friedkin annullarono la loro visita, sebbene qualcuno abbia giurato di averli visti a Ladispoli, a poche decine di kilometri dalla città, senza però dare un segno tangibile della loro presenza.

Spesso stanziati a Londra per dirigere, dalla ‘City’ britannica, i molteplici affari di cui sono a capo – non ultima l’acquisizione definitiva ed ufficiale dell’Everton, che dovrebbe avvenire proprio in questi giorni – gli imprenditori americani, come rivelato dal quotidiano ‘Leggo‘, sono attesi allo stadio degli Spurs per osservare da vicino la formazione giallorossa. E probabilmente anche per fare il punto, magari sul mercato, con mister Ranieri. L’uomo al quale hanno affidato l’improbo compito di dare una scossa ad una stagione finora da incubo.