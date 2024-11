London calling: addio Dybala, clamoroso dietrofront

Altro colpo di scena nella sempre più intricata situazione del fuoriclasse argentino: nuovo scenario all’orizzonte

No, non è stato propriamente quello che si definisce un ‘fulmine a ciel sereno‘. Forse lo è stato relativamente alla possibile destinazione – solo accidentalmente si era parlato di un possibile ritorno in patria della Joya – ma non in assoluto. Le rivelazioni di Oriana Sabatini sulla concreta possibilità che suo marito, Paulo Dybala, possa lasciare la Roma in tempi brevi si innestano in un circolo di indiscrezioni che hanno toccato perfino la Turchia.

Il pressing del Fenerbahce e il ritorno di fiamma del Galatasaray sul calciatore hanno del resto occupato le cronache di mercato delle ultime settimane. Normale, anzi quasi scontato, considerando il mistero che ormai circonda a permea il futuro dell’ex Juve.

In tutto questo, anche la Roma ha tardato a fare chiarezza. Non l’ha fatta Ivan Juric, l’ex tecnico giallorosso criptico sull’utilizzo in campo di una risorsa il cui rinnovo automatico del contratto è legato ad un certo numero di presenze sul terreno di gioco. L’esclusione dalla gara col Bologna del 10 novembre – ultima apparizione del croato sulla panchina della Roma – ha alimentato dei dubbi serissimi e dei sospetti sulla presunta mancata volontà del club di far arrivare l’attaccante al minutaggio raggiunto il quale si porrebbe fine a qualunque speculazione.

Sebbene Claudio Ranieri abbia poi subito messo in chiaro di avere carta bianca nella gestione del sudamericano, ‘pronti, via’ è arrivata la panchina a Napoli per il giocatore, entrato a soli 3′ dalla fine nello stupore generale.

Due giorni prima dell’importante sfida europea al Tottenham poi, ecco la bomba della moglie: Dybala sarebbe pronto a raggiungere Paredes al Boca Juniors. Tutto fatto per la cessione agli Xeneizes, dunque? Le cose non stanno proprio così.

Dybala addio, la posizione dell’entourage della Joya

Pienamente recuperato – almeno questo ha detto l’ultimo allenamento in quel di Trigoria – per la gara in terra inglese, il calciatore è concentrato solo sul far bene con la maglia giallorossa. La risalita e l’uscita dalla crisi passano inevitabilmente dalla sua classe e dalle sue giocate. Lo stesso entourage del fantasista, come riportato dal quotidiano ‘Leggo’, non sarebbe così convinto di un addio del suo assistito.

Il giornale sottolinea come gli agenti dell’argentino abbiano ribadito la voglia di riscatto del calciatore, intenzionato a prendersi sulle spalle la sua squadra e porre fine ad un lungo periodo di delusioni ed amarezze. Che sia anche questa pretattica, lo scopriremo nelle prossime settimane. Quando il primo auspicio dovrà essere solamente quello di avere a disposizione un campione sano, senza acciacchi, e motivato per la causa.