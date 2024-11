De Zerbi anticipa Roma e Juve: colpo da 20 milioni

Il tecnico dell’OM, a caccia di nuovi profili dopo l’infortunio di Valentin Carboni, fa la spesa in Italia: Roma e Juve al palo

Un inizio di stagione da favola, segnato dagli exploit di Mason Greenwood, straordinario talento strappato al calcio giocato per tanto, troppo tempo, per gravi problemi avuti con la giustizia. Poi il crollo, quasi improvviso, che ha ridimensionato un po’ le ambizioni del club, che per diverse settimane aveva sognato di tallonare da vicino, in classifica, il gigante PSG.

Poi l’assestamento, discontinuo, fatto di goleade ma anche di inopinate cadute, come quella recentemente subita tra le mura amiche dall’Auxerre. Contraddittoria è forse l’aggettivo giusto per definire la stagione dell’Olympique Marsiglia nel nuovo ambizioso corso targato Roberto De Zerbi, il tecnico che fece innamorare mezza Italia col suo Sassuolo spettacolo.

Non è bastato il pretstigioso acquisto – tardivo, perché il ‘Duca‘ ci ha pensato tanto prima di decidere dove andare a giocare – di Adrien Rabiot per poter tenere il passo del club di Al-Khelaifi in Ligue 1,e allora il tecnico bresciano avrebbe dato mandato alla sua dirigenza di bussare alle porte del Napoli. Club in cui gioca un calciatore che proprio sotto la sua gestione è diventato un profilo top, da nazionale azzurra. L’assalto, secondo il quotidiano ‘Repubblica‘, sta per essere sferrato.

Addio Napoli, De Zerbi chiama il suo pupillo: Roma e Juve beffate

Solo 240′ in campo in Serie A, l’unica competizione – a parte un turno di Coppa Italia già messo in archivio dai partenopei – che disputa il Napoli quest’anno, solo due volte titolare – Romelu Lukaku non era ancora arrivato in città – Giacomo Raspadori non sta certo vivendo il momento migliore della sua carriera.

Lo scarso impiego del calciatore ha fatto perdere allo stesso anche il posto nella Nazionale italiana di Luciano Spalletti, in cui pure l’ex Sassuolo aveva ottimamente figurato nelle prime gare di Nations League a settembre. Dopo di che, il buio. Chiuso da Big Rom e da un modulo che non lascia spazio alla sua fantasia, ‘Jack’ medita l’addio.

Ci ha pensato l’Inter ma ci stanno facendo un pensierino anche Roma e Juve, a caccia di profili di un certo livello per il loro attacco. De Laurentiis è ovviamente riluttante a cedere l’attaccante ad una rivale diretta in Serie A, ma ecco che allora l’ipotesi OM, caldeggiata dal citato quotidiano, prende sempre più quota. Con 20 milioni sul piatto – questa il prezzo sul quale si aggirerebbe la proposta dei transalpini – l’affare può andare in porto.

De Zerbi riabbraccerebbe più che volentieri il suo pupillo, che probabilmente, pur di giocare e non perdere altro terreno nella considerazione del CT azzurro, sarebbe disposto a trasferirsi in Francia