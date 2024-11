Bomba da 80 milioni: così Chiesa torna in Serie A

Clamoroso intreccio di mercato attorno al figlio d’arte e ad un big della Serie A: tutto pronto per il ritorno in Italia dell’ex Juve

Metti un campione, un fuoriclasse, tornato sui livelli di rendimento eccezionali già messi in campo due anni fa, quando insieme a Victor Osimhen trascinò il Napoli di Luciano Spalletti ad un meritatissimo scudetto. Metti poi un calciatore le cui quotazioni sono un po’ in ribasso, ma che gode ancora di ampia stima da parte di tutti i top club italiani. Ora shakerate per bene e chiudete gli occhi: si potrebbe materializzare uno scenario impensabile.

Partiamo dal primo dei due attori in gioco nel disegno di mercato che il noto giornalista Paolo Condò, dalle pagine di ‘Repubblica‘ ha lanciato come idea per il Napoli, la capolista provvisoria del campionato. Forse molto più che un semplice suggerimento, quello descritto dall’ospite fisso di Sky Sport nelle serate di Champions League.

Si parte dal nodo Kvaratskhelia, il fenomeno gerorgiano ancora in attesa di una proposta di rinnovo dal patron De Laurentiis. Contratto in scadenza nel 2027, corteggiatissimo da mezza Europa, ‘Kvara’ pretende innanzitutto un ricco adeguamento sull’ingaggio, con la certezza di percepire quanto dovuto per molti anni ancora.

In mancanza, come detto, di una concreta offerta da parte del club partenopeo, il giocatore potrebbe lasciare il Napoli prima del previsto. Difficilmente a gennaio, molto più concretamente a luglio. Per una cifra che verosimilmente potrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni.

Kvara addio, De Laurentiis pensa a Chiesa

“Il Napoli non sembra venire a capo del contratto di Kvaratskhelia, e di certo la catastrofe Osimhen gli ha insegnato qualcosa. Fermo a 19 minuti – per lo meno come impiego in campo in Premier League, ndr – nella sua fin qui frustrante esperienza col Liverpool, Federico Chiesa potrebbe rimpiazzarlo a luglio“, le parole di Condò riportate nel suo editoriale per il quotidiano milanese. Un’ipotesi, questa, assolutamente non peregrina.

L’insoddisfazione del figlio d’arte in quel di Liverpool – e la contestuale delusione dei Reds per un investimento che finora non ha prodotto nulla – è del resto evidente. Attualmente infortunato a causa via di un problema muscolare, Chiesa ha giocato 78 minuti con il club inglese in tutta la stagione.

Un minuto contro il Milan in Champions League, 18 contro il Bournemouth a settembre in campionato e 59 contro il West Ham in EFL Cup nello stesso mese. Tutto qui. In cascina solo un assist e zero gol. E soprattutto una fragilità fisica che sembra cozzare coi ritmi indiavolati della Premier.

Tutto sembra dunque apparecchiato per il grande ritorno dell’ex Juve in Serie A. Attenzione però alla sempre viva ipotesi di un approdo anticipato, già a gennaio, del giocatore in Italia. L’Inter di Marotta non ha mai smesso di pensarci…