Roma-Atalanta, rebus Dybala: Ranieri ha già deciso

Dopo l’impiego per un tempo nel match di Europa League, la Joya rilancia la sua candidatura per la gara contro i bergamaschi: Ranieri ‘frena’

Tornato in campo da titolare a quasi un mese di distanza dall’ultima volta – era il 31 ottobre quando il fuoriclasse argentino decise la sfida contro il Torino grazie ad una delle sue magie – Paulo Dybala ha illuminato la scena nel suggestivo teatro del ‘New White Hart Lane‘, in quel di Londra, nello scoppiettante match di Europa League tra i giallorossi e il Tottenham.

Uscito all’intervallo per far spazio al connazionale Soulé, l’argentino è apparso brillante, motivato, decisivo nell’assist per il momentaneo pareggio di Ndicka e, se non fosse stato per il VAR, anche per lo splendido gol, poi annullato, di Stephan El Shaarawy.

Ottima anche un’altra iniziativa personale, dalla sua mattonella preferita, che ha visto il portiere dei locali Forster negargli la gioia del gol con una parata da rimarcare. Quasi nessuno, sul momento, ha compreso perché il giocatore sia stato fatto fuori alla ripresa del gioco nel secondo tempo, ma le parole di mister Ranieri nel post-gara e il successivo emergere di un retroscena che affonda le sue radici nella mattinata del giorno della partita, hanno chiarito il quadro.

L’allenatore testaccino aveva concordato un minutaggio illimitato della Joya con lo stesso giocatore, nell’àmbito di una gestione i cui frutti si dovrebbero vedere, nelle intenzioni del mister, nelle prossime settimane. Tra due giorni arriva la temibile Atalanta all’OIimpico e la domanda sorge spontanea: Dybala ci sarà? Ranieri ha già preso la sua decisione.

Dybala, la strategia di Ranieri in vista di Roma-Atalanta

Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘, il navigato condottiero giallorosso è intenzionato a confermare il 3-4-2-1 varato a Londra per fronteggiare gli Spurs. Con Matias Soulé e Tommaso Baldanzi che scalpitano per una maglia alle spalle dell’inamovibile Artem Dovbyk – per non parlare di Capitan Pellegrini, già fuori contro il Tottenham – il tecnico riproporrà dal primo minuto il campione del mondo. Con una novità rilevante.

Ranieri, pur soddisfatto del secondo tempo londinese della sua squadra in contumacia Dybala, ha capito che avere la Joya in campo significa fantasia e pericolosità in attacco. E quindi non vuole rinunciarvi. Il condottiero giallorosso vuole alzare il minutaggio del giocatore almeno fino a 65-70 minuti. Una decisione che potrebbe mantenere la sua validità anche qualora, arrivato il fatidico momento della sostituzione, la squadra avesse bisogno della sua classe, delle sue invenzioni.

Non è totalmente da escludere la possibilità che il campione del mondo resti in campo per tutto il match, ma Ranieri non vorrebbe correre il rischio di affaticare oltremodo i muscoli di seta del miglior giocatore della sua rosa.