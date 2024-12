Voti Roma-Atalanta 0-2: flop Dovbyk, sciagura Celik

Positiva a livello corale la prestazione della formazione giallorossa al cospetto della temibile Atalanta: solo due giocatori deludono

Per la quattordicesima giornata di campionato in Serie A – un turno segnato indelebilmente dal malore occorso ad Edoardo Bove al 17′ del primo di tempo di Fiorentina-Inter di domenica 1 dicembre – allo Stadio OIimpico si sono affrontate Roma ed Atalanta.

La compagine giallorossa, reduce da tre sconfitte consecutive e risucchiata nella zona pericolosa della classifica anche a causa della gara in meno da disputare proprio contro gli orobici, era chiamata a fare assolutamente risultato di fronte ad un’Atalanta lanciatissima.

Sette vittorie consecutive in campionato, bottino pieno in sei partite di fila tra campionato e Champions, la Dea era chiamata a tenere il passo del Napoli, tornato da Torino con tre punti.

La partita, che la Roma ha preparato molto attentamente facendo densità a centrocampo con un 3-5-2 fisico e dinamico, è vissuta sul filo dell’equilibrio durante tutta la prima frazione. Tutto sommato più pericolosa la Roma, che soprattutto coi tiri dalla distanza – Paredes e Koné nei primi 13 minuti di gioco – ha creato apprensione nella retroguardia bergamasca.

La Dea è parsa crescere sul finale del primo tempo, con la difesa dei capitolini che però, guidata con sicurezza dal ritrovato Hummels, ha rintuzzato le bellicose intenzioni degli avversari. 0-0 il giusto risultato alla fine del primo tempo.

Voti Roma-Atalanta 0-2: si salvano in pochi

Nella ripresa subito una grande occasione per Dovbyk, imbeccato da Dybala. Poco reattivo, nella circostanza, il centravanti ucraino. La partita sembra scorrere via verso un pareggio che la Roma avrebbe meritato, ma un tiro di De Roon che forse sarebbe finito fuori viene deviato maldestramente da Celik, che spiazza Svilar regalando alla Dea un vantaggio quasi insperato.

Nel finale, una beffa ulteriore: il grande ex Zaniolo, subissato dai fischi al suo ingresso in campo, incorna sugli sviluppi di un corner sigillando la vittoria dei bergamaschi – l’ottava di fila in campionato – condannando la Roma ad un altro doloroso stop.

I voti dei giocatori giallorossi:

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Hummels 7 (74′ El Shaarawy 6,) Ndicka 4,5; Celik 5 (72′ Saelemaekers), Koné 7, Paredes 6, Cristante 5 (82′ Soulé sv), Angelino 6; Dybala 6 (82′ Zalewski 4), Dovbyk 4,5 (62′ Shomurodov 5).

Allenatore: Ranieri 6