Addio Dybala e Paredes, il Mondiale cambia tutto: annuncio ufficiale

Il sorteggio del FIFA Club World Cup 2025 stravolge lo scenario di mercato per i due campioni del mondo: c’è la ‘chiamata alle armi’

C’erano attesa e trepidazione, in quel di Miami, per il sorteggio della nuova e affascinante competizione lanciata dalla FIFA a partire dalla fine della stagione in corso: il FIFA Club World Cup 2025, conosciuto in Italia con la denominazione di ‘Mondiale per club’, ha perso ufficialmente il via con la composizione degli 8 gironi eliminatori della neonata kermesse.

Assieme ai giganti del calcio europeo, faranno parte del torneo anche i club più prestigiosi delle confederazioni asiatiche, africane, dell’Oceania e delle Americhe. Un appuntamento davvero da non perdere, sul quale – è notizia di un paio di giorni fa – DAZN ha acquistato i diritti in esclusiva per la trasmissione in chiaro, all’interno di una partnership approvata dalla stessa FIFA.

Considerando che, alla stregua del Mondiale delle rappresentative nazionali che ben conosciamo, passeranno agli ottavi di finale le prime 2 di ciascun girone, tutto sommato non è andata male ad Inter e Juventus, le due italiane in rappresentanza della Serie A.

I nerazzurri se la vedranno con River Plate, Monterrey e con i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, mentre i bianconeri affronteranno il Manchester City di Guardiola, Il Wydad e l’Al Ain. Meno bene è andata invece al Boca Juniors del Matador Cavani, inserito nel ‘girone di ferro’ con Bayern Monaco, Benfica e Auckland City, probabile squadra materasso del gruppo.

Proprio l’infausto sorteggio riservato a ‘Los Xeneizes‘ ha riaperto, per il glorioso club argentino, un’affascinante possibilità di mercato. Il ritorno di fiamma per i due campioni del mondo corre sul filo delle indiscrezioni lanciate da ‘Tycsports.com’.

Dybala e Paredes, c’è la chiamata del Boca: li vogliono per il Mondiale

Sulla scia di un interesse mai sopito per i due giocatori giallorossi, il portale argentino rilancia la pista che vorrebbe Paulo Dybala e Leandro Paredes come obiettivi di mercato da tesserare rigorosamente prima dell’avvio della competizione americana.

I segnali di un ritorno in patria dei due, già lanciati nell’etere da Oriana Sabatini, la moglie della Joya, nell’ormai celebre intervento di qualche giorno fa, sono stati cavalcati eccome dalla dirigenza del club di Buenos Aires. Il complicato sorteggio potrebbe essere il pretesto per tentare un nuovo affondo facendo leva innanzitutto sulla possibilità, per i due, di misurarsi assieme nel prestigioso palcoscenico. Continuando a vestire la stessa maglia.

TycSports parla espressamente del ‘sogno del Boca’ di avere tra le proprie fila i due campioni del mondo a Qatar 2022 per affrontare al meglio le temibili avversarie europee inserite nel gruppo. Il tempo per concludere il doppio affare non manca: sarà decisiva la volontà dei due calciatori.