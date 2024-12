Tegola Roma, l’attaccante va ko: annuncio ufficiale

Brutta notizia per il mister giallorosso, che dovrà rinunciare all’attaccante per la prossima sfida: il profilo social non mente

Tra poche ore la Roma di Claudio Ranieri scenderà in campo all’Olimpico con l’obbligo di vincere una sfida, quella col Lecce, che ha il sapore di uno spareggio-salvezza. Già perché la formazione capitolina, protagonista di un cammino disastroso, è relegata al quindicesimo posto della classifica proprio in compagnia dei giallorossi del Salento, rivitalizzati dall’arrivo in panchina di Marco Giampaolo e reduci da quattro punti fatti nelle ultime due gare.

Chi ha fatto invece già il proprio dovere, sebbene con fatica e per l’ennesima volta in rimonta, è stata la Roma Femminile guidata da Alessandro Spugna, vittoriosa nella complicata gara del Tre Fontane contro il Como. Passata in svantaggio nel corso del primo tempo per effetto del gol della lariana Karmelas, le ragazze giallorosse hanno reagito nella ripresa ribaltando il risultato grazie ai gol, arrivati nel giro di 8 minuti tra il 59′ e il 67′, di Lucia Di Guglielmo e Valentina Giacinti, che hanno consentito alla Roma di riprendersi, pur avendo disputato una gara in più delle rivali, la seconda piazza della classifica dietro la Juve.

Da rimarcare, in ogni caso, la rimonta della Roma, considerando che al 34′ Emilie Haavi, una delle titolarisssime della formazione romana, è uscita anzitempo dal campo per un colpo involontario al volto inferto dalla comasca Kerr. Le conseguenze dell’infortunio, confermate dalla diretta interessata sul suo profilo Instagram, non sono state foriere di buone nuove per mister Spugna.

Haavi ko, salta la decisiva gara di Champions col Wolfsburg

‘Niente di grave. Un taglio profondo, qualche punto e tornerò presto‘, le parole dell’attaccante norvegese, che attraverso una Story sul suo profilo ha di fatto confermato la sua assenza per l’importante big match che attende la Roma Women.

Mercoledì 11, in terra tedesca, le capitoline saranno chiamate a strappare almeno un pareggio a casa del Wolfsburg, che nella classifica del Girone A di Champions League ha gli stessi punti del club giallorosso ma con lo svantaggio di uno scontro diretto che per ora, visto il risultato dell’andata al Tre Fontane, arride alla Roma. Che al momento è seconda.

Un’assenza davvero pesante, quella dell’attaccante scandinava, preziosa sia dal punto di vista della pericolosità offensiva che della fisicità. Per non parlare del grande bagaglio di esperienza accumulato dall’alto di una carriera che la vede ancora, a 32 anni, scattare sulla fascia come una ragazzina.