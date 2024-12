Calciomercato Roma, Ranieri mette la freccia | ASRL

Il calciomercato di gennaio è alle porte e il club giallorosso è già da tempo al lavoro per trovare i rinforzi giusti

Arrivata dopo circa un mese di digiuno, la vittoria di sabato scorso contro il Lecce ha rappresentato una boccata d’ossigeno per la Roma. Il club giallorosso ha iniziato nel migliore dei modi il tour de force di dicembre e spera di ripetersi giovedì contro il Braga e domenica contro il Como. Nonostante il successo rotondo per 4-1, anche la sfida dello scorso weekend ha messo in evidenza alcune lacune pericolose presenti nella rosa giallorossa. Per fortuna, il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e Florent Ghisolfi è pronto a regalare a Claudio Ranieri almeno due o tre rinforzi.

Proprio il tecnico testaccino avrà molta voce in capitolo sulle scelte di mercato dei capitolini che, oltre ad un colpo in attacco che sia in grado di far rifiatare Artem Dovbyk, seppur con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’ucraino, sta cercando almeno un esterno difensivo e un difensore centrale. Per quanto riguarda quest’ultimo ruolo, nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell’offerta presentata per Marco Di Cesare. Munito di passaporto italiano, il 22enne argentino piace molto anche all’Inter e ha una clausola di rescissione da 13-15 milioni di euro.

Calciomercato Roma, contatto diretto con il Cagliari

Sulla fascia destra, uno dei nomi caldi resta quello di Devyne Rensch, ma non è il solo profilo presente sul taccuino di Ghisolfi. Ranieri, infatti, apprezza molto il suo ex giocatore Gabriele Zappa e, secondo quanto appreso da Asromalive.it, nei giorni scorsi ha avuto un colloquio diretto con il Cagliari per sondare il terreno con il suo ex presidente. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2025, il 24enne di Monza piace anche al Milan e ad alcuni club stranieri e ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte del club rossoblu.

I sardi, dal canto loro, in assenza di un’intesa sul prolungamento potrebbero essere costretti a considerare una cessione invernale del ragazzo, per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. La Roma resta dunque vigilie su questo dossier, nella consapevolezza che per navigare nelle zone medio-basse della classifica, potrebbe essere più opportuno affidarsi a calciatori che già conoscono il calcio italiano. Lavori in corso sulla fascia, con Ranieri pronto ad entrare in prima persona in un’eventuale trattativa.