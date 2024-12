Roma-Braga, titolarissimo in tribuna: svelato il motivo

Claudio Ranieri ha sorpreso tutti ancora una volta: ecco i motivi che hanno mandato il big in tribuna per il match col Braga

Col ‘vecchio’ saggio non ci si annoia mai. Né in conferenza stampa, dove il tecnico fornisce sempre spunti interessanti per gli interlocutori, né nelle scelte sulla formazione iniziale da mandare in campo. E allora ecco che, come da consuetudine ormai, Claudio Ranieri ha sorpreso tutti ancora una volta. Gettando nella mischia Lorenzo Pellegrini, che sotto la sua gestione aveva giocato solo i primi 45′ di Napoli, i primi della sua era.

L’inserimento del numero 7, schierato assieme a Soulé nella linea di trequartisti, non è per la sola novità varata dall’allenatore di Testaccio. Sta infatti destando scalpore l’esclusione di colui al quale il mister ha letteralmente affidato le chiavi del centrocampo a partire da Londra. Non a caso, ad oggi, forse la miglior prestazione stagionale della formazione giallorossa, considerando anche il valore dell’avversario.

Paredes out, cosa c’è dietro l’esclusione dell’argentino

Come rivelato da Sky Sport nell’immediata vigilia della gara contro la compagine portoghese, Leandro Paredes non figura né in campo né in panchina per un improvviso attacco febbrile.

Nessun caso dunque, né tecnico né tantomeno disciplinare, dietro l’assenza del campione del mondo da una partita che dovrà segnare la rinascita della Roma anche in campo europeo. La stessa qualificazione ai Playoff dell’Europa League è infatti pericolosamente in bilico. Soprattutto qualora non arrivassero i tre punti nell’imminente partita contro il club lusitano.