Voti Roma-Braga 3-0: rinascita Pellegrini, c’è pure un bocciato

Prestazione convincente della formazione giallorossa, che risale nella classifica di Europa League: il Capitano sugli scudi

Chiamata obbligatoriamente a vincere per non complicare ancor di più la sua situazione in Europa, la formazione giallorossa ha ospitato all’Olimpico il Braga, quinto nella Liga Portugal ma in difficoltà nella ‘Phase League’ dell’Europa League, con soli 7 punti conquistati nelle 5 gare giocate prima della gara di Roma.

Dopo aver sorpreso tutti con la decisione di schierare dal primo minuto Lorenzo Pellegrini, il Capitano che finora sotto la gestione Ranieri aveva disputato solamente il primo tempo di Napoli, con Paulo Dybala falso nueve al posto di un Artem Dovbyk entrato poi al 46′ proprio al posto dell’argentino, Claudio Ranieri ha messo inizialmente in campo tutta la qualità a disposizione.

Assieme all’ex Sassuolo infatti, ha trovato spazio tra i titolari anche Matìas Soulè, a cui è stata concessa una chance anche grazie allo spostamento del campione del mondo come unico terminale offensivo centrale.

Già nel primo tempo la Roma, sostenuta da ben 59.085 spettatori presenti sugli spalti, ha messo subito le cose in chiaro, prendendo possesso della gara con una pressione asfissiante. Naturale, quasi inevitabile, il gol del vantaggio, arrivato al 10′ grazie a Lorenzo Pellegrini, che si è – almeno parzialmente – riconciliato col proprio pubblico insaccando alle spalle del portiere avversario con un tiro di grande precisione.

Numerose poi, sempre nella prima frazione, le occasioni per il raddoppio, con lo stesso Capitano che, oltre ad una clamorosa traversa, ha sfiorato il gol in almeno altre due circostanze. Le squadre sono andate all’intervallo sul punteggio di 1-0: un risultato che oggettivamente è sembrato un po’ stretto alla Roma, che avrebbe meritato almeno il raddoppio.

Voti Roma-Braga: Pellegrini show, sorpresa Abdulhamid

Dopo appena 2′ del secondo tempo, ecco concretizzarsi la superiorità della compagine giallorossa, che trova subito il raddoppio. Il protagonista inatteso è Saud Abdulhamid, che in piena ‘versione Maicon’ insacca con un preciso diagonale che non lascia scampo all’estremo difensore portoghese.

I ragazzi di mister Ranieri continuano a premere collezionando occasioni – o potenziali tali, come un tre contro due sprecato da Zalewski – non rischiando praticamente nulla dietro. A chiudere di fatto la gara ci pensa poi il portiere del Braga Matheus, autore di un’improvvida uscita fuori area sullo scatenato Abdulhamid: palla sul braccio, espulsione inevitabile e portoghesi in 10.

Il terzo gol arriva sul finale di partita grazie al subentrato Mario Hermoso, bravo a ribattere in rete una difettosa respinta dell’estremo difensore avversario su tiro di Evan Ndicka.

Di seguito le pagelle dei giocatori giallorossi:

Roma: Svilar 6; Mancini 6,5, Hummels 7 (74′ Hermoso 7), Ndicka 7; Saud 7,5, Koné 7, Pisilli 6,5 (85 Le Fèe sv), Zalewski 6, Soulé 5 (73′ El Shaarawy 6,5), Pellegrini 7 (74′ Saelemaekers 6,5); Dybala 6,5 (46′ Dovbyk 6).

Ranieri 7