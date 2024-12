Dal Manchester United alla Juve, Giuntoli fa sul serio: colpo a sorpresa

Mossa a sorpresa del Dt del club bianconero: la giovane stella, che piace anche al Manchester United, potrebbe arrivare a Torino

Già accreditata di essere una delle grandi protagoniste della sessione invernale di scambi, la Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta ragiona su come investire il non illimitato tesoretto messo da parte per gli investimenti di metà stagione.

La necessità, evidente ormai da qualche mese, è intervenire sulla difesa: i gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal hanno lasciato il tecnico oriundo con pochissime alternative nel reparto arretrato, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Probabilmente mail col brasiliano in campo, la formazione bianconera avrebbe subìto 2 gol in casa da Bologna e Venezia. Per non parlare delle 4 sberle rifilate dall’Inter, sebbene in quella pazza gara di San Siro la Juve abbia risposto colpo su colpo ottenendo un importante pareggio in rimonta.

C’è poi da considerare l’altra grande alcuna della rosa bianconera: quella dell’attaccante centrale che possa far rifiatare all’occorrenza Dusan Vlahovic che, e la notizia la dice lunga sulla mancata profondità del roster in attacco, sarà titolare perfino nel match di Coppa Italia contro il Cagliari.

Insomma, si attendono grandi manovre da parte della Vecchia Signora alla riapertura del mercato. Dall’Inghilterra arriva però un’indiscrezione inattesa. Una nuova misteriosa pista che, in perfetto stile Giuntoli, potrebbe portare alla Continassa uno dei più lucenti talenti in erba del calcio europeo.

Tutti pazzi per Kostoulas: la Juve brucia sul tempo lo United

17 anni, già Campione d’Europa in Youth League con la maglia dell’Olympiacos nella scorsa stagione, già nelle rotazioni della prima squadra greca tanto in campionato quanto in Europa League nell’annata in corso, Charalampos Kostoulas è una delle stelle emergenti del calcio europeo.

Contratto in scadenza nel 2026, l’attaccante greco dell’Olympiacos è finito nel mirino di top club come Manchester United, Bayern Monaco, Fiorentina e Borussia Mönchengladbach. Come riferito dal portale ‘The Sun’, negli ultimi giorni l’offensiva del club inglese, già pronto ad una vera rivoluzione sul fronte d’attacco, si starebbe facendo via via più pressante.

Il giovane ellenico, punta centrale agile e tecnica, potrebbe essere il coniglio dal cilindro del dirigente bianconero, la cui fama guadagnata col clamoroso arrivo di Kvaratskhelia a Napoli potrebbe essere rinnovata da un colpo davvero a sorpresa.

Lo stesso tabloid inglese riferisce di scouting inviati da tutti i club interessati – Bayern escluso – per visionare il giocatore, impegnato col club biancorosso nell’ultima gara di Europa League contro il Twente. Come a dire che, in ogni caso, ci sarà da fare i conti con una concorrenza davvero agguerrita.