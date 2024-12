Firma giallorossa dopo la Juve: Pogba choc

Clamorosa svolta nel futuro dell’ex centrocampista della Juventus: spunta l’ipotesi di un approdo in giallorosso

Mai ritorno fu più disastroso. Mai seconda avventura – un’esperienza tanto voluta da ambo le parti – sarebbe potuta essere più invisibile. Più impalpabile. Con un epilogo addirittura drammatico per la stessa carriera del calciatore.

Per chi crede ai presagi, ai segnali che il destino sparge sul campo di gioco, l’infortunio occorso a Paul Pogba nella prima uscita stagionale estiva della seconda Juve di Max Allegri, quella dell’annata 2022/23, avrebbe dovuto far capire qualcosa. Il francese, fermo ai box per quasi tutta la stagione che sarebbe ancora dovuta ufficialmente iniziare, accumulò soltanto 6 presenze in campionato, per una manciata di minuti.

In mezzo a problemi anche disciplinari che ne causarono l’esclusione dalla lista dei convocati per il match di Europa League contro il Friburgo, il francese si era affacciato alla stagione 2023/24 pieno di buoni propositi. Nemmeno il tempo di renderli tali che subito, a causa di un controllo antidoping svolto dopo Udinese-Juventus del 20 agosto 2023, la tegola peggiore: Pogba positivo al testosterone. Quasi immediata la squalifica di 4 anni a carico del calciatore, con la stessa carriera – considerando la non più giovanissima età – a rischio.

Poi, finalmente, un bagliore di luce. Una fiammella di speranza. Nello scorso ottobre il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha ridotto in appello da quattro anni a diciotto mesi la squalifica per doping inflitta al francese, che potrà quindi tornare ad allenarsi a gennaio 2025, con possibilità di scendere in campo col suo nuovo club a marzo. Già, ma non con la Juve, che com’è noto nei mesi scorsi ha rescisso il contratto che ancora legava l’ex Manchester United alla Vecchia Signora.

Dal City ai giallorossi: il futuro di Pogba

Dal momento in cui il club bianconero ha deciso di fare a meno del suo giocatore, si sono sprecate le indiscrezioni sulle possibili destinazioni dell’ex enfant prodige del calcio transalpino. Dopo il clamoroso accostamento al City di Pep Guardiola, dalla Francia arriva un’altra succosa indiscrezione.

A rivelarla è il portale ‘Footmercato.net‘, che riporta i rumors già diffusi dal sito turco Sabah. Si sostiene con convinzione che il campione del mondo a Russia 2018 abbia informato i suoi rappresentanti della volontà di allenarsi col Galatasaray, l’ambizioso club turco che negli ultimi giorni sta affondando il colpo per tesserare Paulo Dybala già nel mercato di gennaio.

Già corteggiato, in patria, dal Marsiglia di De Zerbi, il ‘Polpo’ pare affascinato dalla possibilità di misurarsi nel campionato turco, in particolare nel club giallorosso già infarcito di campioni con un passato importante in Serie A.