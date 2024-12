Dalla Juve alla Roma: l’erede di Dybala è già in città

Nuovo scenario di mercato che coinvolge anche il fantasista argentino, sempre più vicino all’addio: il sostituto è già pronto

Negli ultimi giorni nella Capitale è riesploso con forza il caso Paulo Dybala. L’argentino, apparso abbastanza demotivato nelle sue recenti apparizioni, starebbe flirtando col Galatasaray, il potente club turco deciso a rafforzare la squadra nel mercato di gennaio.

I rumors, confermati da più parti, su un viaggio ad Istanbul di uno degli agenti della Joya, Carlos Novel, hanno messo ancor più pepe sulla questione. L’apertura di un tavolo sul quale i giallorossi di Istanbul hanno già messo 10 milioni come proposta di ingaggio annuo al calciatore, sta facendo riflettere lo stesso Dybala nonché la Roma. Che, per bocca del suo Ds Florent Ghisolfi, aspetta l’offerta giusta per valutare la clamorosa cessione.

La clausola d’uscita di 12 milioni di euro del campione del mondo, attiva dal 1 al 15 gennaio, potrebbe essere bypassata attraverso una trattativa separata da parte dei turchi, che non vogliono svenarsi per il cartellino dell’argentino dopo aver messo sul piatto un ingaggio faraonico per l’ex Juve.

Ecco che allora la questione si fa vieppiù complicata: si parla di un possibile affare low cost che porterebbe nelle casse del club capitolino ‘solo’ 4 milioni di euro. Che sarebbero comunque a tutti gli effetti una plusvalenza, e che consentirebbero alla Roma di ‘liberarsi’ dal possibile stipendio di 6 milioni netti annui al giocatore che potrebbe scattare al raggiungimento del famoso 50% delle presenze in campo per almeno 45′ di impiego. Un nodo complicato, insomma, la cui risoluzione sembra ancora lontana.

Dybala addio, il sostituto è già pronto: affare low cost

Ovviamente qualora si consumasse l’addio di quello che resta il calciatore di maggior talento della rosa giallorossa, bisognerà provvedere a sostituirlo in qualche modo. Nell’impossibilità di mettere a segno, già nel mercato di gennaio, un colpo che porti in città un profilo all’altezza del fuoriclasse albiceleste, si cercano soluzioni-ponte. Giocatori con fame, magari anche duttili tatticamente nella camaleontica Roma che mister Ranieri ha varato nelle ultime settimane. Il nome nuovo, che nuovo poi non è se guardiamo all’interesse mostrato in passato, già si è fatto vedere nella Capitale.

Si tratta di Federico Bernardeschi, l’ex jolly della Juventus passato a costo zero al Toronto FC nel luglio del 2022. Protagonista di ottime stagioni con la maglia della compagine canadese, l’ex Fiorentina si era già auto candidato per un ritorno a Torino nello scorso gennaio. Sembrava perfetto per le esigenze del momento di Max Allegri, che già lo aveva avuto alle sue dipendenze in passato.

Non se ne fece nulla, ma la voglia di tornare in Italia, per un calciatore che comunque ha ancora ‘solo’ 30 anni, è rimasta intatta. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Bernardeschi negli ultimi giorni è stato visto nella Capitale. La pista che porta al profilo già accostato alla Roma negli anni passati potrebbe clamorosamente riaprirsi. La destinazione appare poi gradita allo stesso ex nazionale azzurro, la cui moglie Veronica Ciardi è proprio nativa della città eterna…